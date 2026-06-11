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В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр
В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр
В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 250–300 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T19:33
2026-06-11T19:33
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топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 250–300 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.По информации полиции, 25-летний и 33-летний мужчины купили топливо за пределами полуострова и привезли в Севастополь для продажи по более высокой цене. Со слов задержанных, они с помощью объявлений в тематических группах телеграм-каналов находили клиентов и доставляли бензин марки АИ-95 в условленное место, где продавали автовладельцам по 250–300 рублей за литр.Предприимчивые мужчины торговали топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Полицейские изъяли у каждого "бизнесмена" по 40 литров топлива и направили на экспертизу.Правоохранители напомнили, что реализация топлива вне официальных АЗС и без документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей, но и для самого продавца, который может быть привлечен к административной, а иногда и к уголовной ответственности.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будутГде в Севастополе можно купить бензин Аи-92Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр

В Севастополе пресекли продажу бензина АИ-95 по 300 рублей за литр

19:33 11.06.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 250–300 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю выявлены два факта незаконной продажи топлива местными жителями", - говорится в сообщении.

По информации полиции, 25-летний и 33-летний мужчины купили топливо за пределами полуострова и привезли в Севастополь для продажи по более высокой цене. Со слов задержанных, они с помощью объявлений в тематических группах телеграм-каналов находили клиентов и доставляли бензин марки АИ-95 в условленное место, где продавали автовладельцам по 250–300 рублей за литр.
Предприимчивые мужчины торговали топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Полицейские изъяли у каждого "бизнесмена" по 40 литров топлива и направили на экспертизу.
Правоохранители напомнили, что реализация топлива вне официальных АЗС и без документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей, но и для самого продавца, который может быть привлечен к административной, а иногда и к уголовной ответственности.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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