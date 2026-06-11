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В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину"
В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину" - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину"
В Севастополе после атаки ВСУ по зданию Панорамы снесли вывеску кинотеатра "Украина". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что теперь... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T15:38
2026-06-11T15:38
2026-06-11T15:38
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удар всу по панораме "оборона севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ по зданию Панорамы снесли вывеску кинотеатра "Украина". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что теперь кинотеатру нужно выбрать новое имя.По мнению Развожаева, севастопольцы - очень терпеливые и толерантные люди, которые до последнего стараются относиться ко всему по-человечески, сохранять достоинство и милосердие. Но есть вещи, которые не прощаются, отметил он.Теперь севастопольцам предстоит выбрать кинотеатру новое имя, добавил он.Атака беспилотника самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, ее ликвидировали 28 часов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.По словам губернатора региона Михаила Развожаева, ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, в результате чего загорелось все внутри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрацииЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в СевастополеУдар по панораме нанесли "убогие, которым нечем гордиться", - политолог
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, удар всу по панораме "оборона севастополя"
В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину"
В Севастополе после атаки ВСУ на Панораму решили переименовать кинотеатр "Украина"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе после атаки ВСУ по зданию Панорамы снесли вывеску кинотеатра "Украина". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что теперь кинотеатру нужно выбрать новое имя.
"Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина", - написал он в своем канале МАКС.
По мнению Развожаева, севастопольцы - очень терпеливые и толерантные люди, которые до последнего стараются относиться ко всему по-человечески, сохранять достоинство и милосердие. Но есть вещи, которые не прощаются, отметил он.
"Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, — невозможно. С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали", - сообщил губернатор.
Теперь севастопольцам предстоит выбрать кинотеатру новое имя, добавил он.
Атака беспилотника самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, ее ликвидировали 28 часов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
По словам губернатора региона Михаила Развожаева, ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, в результате чего загорелось все внутри.
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