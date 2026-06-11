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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T07:29
2026-06-11T07:29
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе закрыли рейд

07:29 11.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
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