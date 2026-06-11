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В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе
В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе
Часть помещений Пентагона в четверг оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T18:20
2026-06-11T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Часть помещений Пентагона в четверг оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Так же сообщается, что группа по работе с опасными веществами находится в Пентагоне после инцидента, сообщило местное пожарное управление.В управлении заявили об "инциденте с опасными веществами", не уточнив подробности происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пентагон, новости, сша, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, в мире
В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе

CNN: в Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе

18:20 11.06.2026
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Часть помещений Пентагона в четверг оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Несколько этажей и коридоров внутри Пентагона заблокированы, а другие эвакуируются. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в четверг, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость", - говорится в сообщении канала.

Так же сообщается, что группа по работе с опасными веществами находится в Пентагоне после инцидента, сообщило местное пожарное управление.
"Пожарные подразделения, включая группу по работе с опасными веществами, находятся сейчас в Пентагоне", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
В управлении заявили об "инциденте с опасными веществами", не уточнив подробности происшествия.
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