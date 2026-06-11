https://crimea.ria.ru/20260611/v-pentagone-izolirovali-chast-pomescheniy-iz-za-vozmozhnoy-ugrozy-v-vozdukhe-1156795829.html

В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе

В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе

Часть помещений Пентагона в четверг оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T18:20

2026-06-11T18:20

2026-06-11T18:20

пентагон

новости

сша

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/29/1101172914_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ce010707079020b4417227f56962eee3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Часть помещений Пентагона в четверг оказалась закрыта из-за возможной угрозы в воздухе, проводится эвакуация, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Так же сообщается, что группа по работе с опасными веществами находится в Пентагоне после инцидента, сообщило местное пожарное управление.В управлении заявили об "инциденте с опасными веществами", не уточнив подробности происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, новости, сша, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, в мире