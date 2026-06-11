https://crimea.ria.ru/20260611/v-panorame-oborony-sevastopolya-otsenivayut-uscherb-posle-udara-bpla-1156791919.html

В Панораме "Оборона Севастополя" оценивают ущерб после удара БПЛА

В Панораме "Оборона Севастополя" оценивают ущерб после удара БПЛА - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Панораме "Оборона Севастополя" оценивают ущерб после удара БПЛА

В Севастополе оценивают ущерб после удара БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Об этом заявил директор Музея обороны Севастополя... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T15:44

2026-06-11T15:44

2026-06-11T15:45

удар всу по панораме "оборона севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе оценивают ущерб после удара БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Об этом заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Смородкин отметил, что лично визуально оценил последствия пожара, сейчас на месте работает группа специалистов музея и следователи.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего загорелось все внутри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя""Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрацииПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили

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