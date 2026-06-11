В Панораме "Оборона Севастополя" оценивают ущерб после удара БПЛА
В Севастополе пока не могут назвать сумму ущерба посте удара БПЛА по Панораме
15:44 11.06.2026 (обновлено: 15:45 11.06.2026)
© МЧС СевастополяПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе оценивают ущерб после удара БПЛА по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Об этом заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Пока предметно говорить о цифрах, процентах по оценке ущерба мы не можем", - сказал он.
Смородкин отметил, что лично визуально оценил последствия пожара, сейчас на месте работает группа специалистов музея и следователи.
"Давайте говорить прямо. То, что я вижу собственными глазами - внутри там выгорело все практически дотла, - добавил директор музея. - Мы, с одной стороны, с благодарностью относимся к волонтерам, которые хотят нам помочь, но мы сейчас пользуемся силами своих сотрудников для того, чтобы в этом хаосе пожара что-либо ценное не потерять".
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего загорелось все внутри.
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