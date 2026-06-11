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В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы
В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы
Этой весной крымчане стали в три раза чаще чем в прошлом году покупать новые электромотоциклы и мопеды. Об этом свидетельствуют данные портала "Авито". РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T20:05
2026-06-11T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Этой весной крымчане стали в три раза чаще чем в прошлом году покупать новые электромотоциклы и мопеды. Об этом свидетельствуют данные портала "Авито".Так, спрос на мопеды и скутеры на электродвигателе вырос на 87%, средняя цена составила 139 тысяч рублей. Предпочтение покупатели отдают китайским Leopard. Также часто покупают Leopard 16R MAX E7.Спрос на электромотоциклы на первичном рынке вырос в 8,3 раза. Средняя цена составила 404 тысяч рублей. Среди всех типов мотоциклов самые популярные — спортбайки и эндуро.А вот среди мотоциклов с пробегом выделяются круизеры и чопперы. Их стали покупать в 2,4 раза. Средняя цена - 483 тысяч рублей. Кроме того, на 85% увеличился спрос на питбайки со средней стоимостью в 255 тысяч рублей."Востребованность мототехники с электродвигателем в Крыму стремительно растет из-за традиционного открытия мотосезона, когда многие водители хотят обновить транспорт к лету", - подчеркивают эксперты портала.Ранее сообщалось, что в Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые модели "под ключ". А цена и качество крымских машин ничем не уступает китайским коллегам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовКрым выбирают для путешествий с домашними питомцамиТуристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике
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96
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транспорт, новости, крым, новости крыма, торговля, статистика
В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы

В преддверии сезона крымчане стали чаще покупать электромотоциклы и мопеды

20:05 11.06.2026
 
© РИА Новости КрымМопед на набережной Балаклавы
Мопед на набережной Балаклавы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Этой весной крымчане стали в три раза чаще чем в прошлом году покупать новые электромотоциклы и мопеды. Об этом свидетельствуют данные портала "Авито".
"В марте-апреле 2026 года в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза вырос спрос на новые электромотоциклы и мопеды", - говорится в сообщении.
Так, спрос на мопеды и скутеры на электродвигателе вырос на 87%, средняя цена составила 139 тысяч рублей. Предпочтение покупатели отдают китайским Leopard. Также часто покупают Leopard 16R MAX E7.
Спрос на электромотоциклы на первичном рынке вырос в 8,3 раза. Средняя цена составила 404 тысяч рублей. Среди всех типов мотоциклов самые популярные — спортбайки и эндуро.
А вот среди мотоциклов с пробегом выделяются круизеры и чопперы. Их стали покупать в 2,4 раза. Средняя цена - 483 тысяч рублей. Кроме того, на 85% увеличился спрос на питбайки со средней стоимостью в 255 тысяч рублей.
"Востребованность мототехники с электродвигателем в Крыму стремительно растет из-за традиционного открытия мотосезона, когда многие водители хотят обновить транспорт к лету", - подчеркивают эксперты портала.
Ранее сообщалось, что в Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые модели "под ключ". А цена и качество крымских машин ничем не уступает китайским коллегам.
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