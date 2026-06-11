https://crimea.ria.ru/20260611/v-krymu-vtroe-vyros-spros-na-mopedy-i-elektromototsikly-1156785345.html

В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы

В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы

Этой весной крымчане стали в три раза чаще чем в прошлом году покупать новые электромотоциклы и мопеды. Об этом свидетельствуют данные портала "Авито". РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T20:05

2026-06-11T20:05

2026-06-11T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Этой весной крымчане стали в три раза чаще чем в прошлом году покупать новые электромотоциклы и мопеды. Об этом свидетельствуют данные портала "Авито".Так, спрос на мопеды и скутеры на электродвигателе вырос на 87%, средняя цена составила 139 тысяч рублей. Предпочтение покупатели отдают китайским Leopard. Также часто покупают Leopard 16R MAX E7.Спрос на электромотоциклы на первичном рынке вырос в 8,3 раза. Средняя цена составила 404 тысяч рублей. Среди всех типов мотоциклов самые популярные — спортбайки и эндуро.А вот среди мотоциклов с пробегом выделяются круизеры и чопперы. Их стали покупать в 2,4 раза. Средняя цена - 483 тысяч рублей. Кроме того, на 85% увеличился спрос на питбайки со средней стоимостью в 255 тысяч рублей."Востребованность мототехники с электродвигателем в Крыму стремительно растет из-за традиционного открытия мотосезона, когда многие водители хотят обновить транспорт к лету", - подчеркивают эксперты портала.Ранее сообщалось, что в Крыму активно развивается производство электромобилей. Ядро отрасли в республике составляют четыре предприятия, некоторые из них выпускают полностью готовые модели "под ключ". А цена и качество крымских машин ничем не уступает китайским коллегам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовКрым выбирают для путешествий с домашними питомцамиТуристы выбирают Крым для путешествий на внедорожнике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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