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В Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал
В Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал
В Крыму установилась погода с неустойчивыми влажными воздушными массами, когда из-за развития конвекции идут ливни. Так, на Ангарском перевале накануне прошел... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T11:10
2026-06-11T11:10
2026-06-11T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму установилась погода с неустойчивыми влажными воздушными массами, когда из-за развития конвекции идут ливни. Так, на Ангарском перевале накануне прошел сильный дождь, выпало 44 мм осадков. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, грозы гремели по всей территории Крыма, а в Белогорске даже выпал град - 5 мм.Ранее в четверг в республиканском главке МЧС России по Крыму сообщили, что шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня во второй половине дня. Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня - в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерчКакой будет погода в Крыму на День России
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крым, новости крыма, ангарский перевал, татьяна любецкая, шторм
В Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал
В Крыму на Ангарском перевале выпало 44 мм осадков за один сильный послеобеденный дождь