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В Крыму новый министр экологии - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Крыму новый министр экологии
В Крыму новый министр экологии - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Крыму новый министр экологии
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра экологии и природных ресурсов РК. Пост занял Павел Чаговец. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:35
2026-06-11T10:40
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадры
минприроды крыма
назначения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра экологии и природных ресурсов РК. Пост занял Павел Чаговец. Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.10 июня с Чаговцом расторгли контракт о замещении должности государственной гражданской службы РК, который действовал с 25 ноября 2025 года, и освободили от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма.Напомним, парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики еще 21 апреля. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК.В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначили нового вице-премьераЛес под защитой: что делает Минэкологии для сохранения крымских лесовВ Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь лет
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крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадры, минприроды крыма, назначения
В Крыму новый министр экологии

Министром экологии и природных ресурсов Крыма стал Павел Чаговец

10:35 11.06.2026 (обновлено: 10:40 11.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСовет министров Республики Крым.
Совет министров Республики Крым. - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра экологии и природных ресурсов РК. Пост занял Павел Чаговец. Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
© Минприроды Крыма Министром экологии и природных ресурсов Крыма – Главным госинспектором республики стал Павел Чаговец.
 Министром экологии и природных ресурсов Крыма – Главным госинспектором республики стал Павел Чаговец.
© Минприроды Крыма
Министром экологии и природных ресурсов Крыма – Главным госинспектором республики стал Павел Чаговец.

"Назначить Чаговца Павла Александровича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, - министра экологии и природных ресурсов РК – главного государственного инспектора Крыма на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте документа.

10 июня с Чаговцом расторгли контракт о замещении должности государственной гражданской службы РК, который действовал с 25 ноября 2025 года, и освободили от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма.
Напомним, парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики еще 21 апреля. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК.
В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.
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