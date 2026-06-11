В Крыму новый министр экологии
Министром экологии и природных ресурсов Крыма стал Павел Чаговец
10:35 11.06.2026 (обновлено: 10:40 11.06.2026)
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра экологии и природных ресурсов РК. Пост занял Павел Чаговец. Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
© Минприроды Крыма Министром экологии и природных ресурсов Крыма – Главным госинспектором республики стал Павел Чаговец.
© Минприроды Крыма
Министром экологии и природных ресурсов Крыма – Главным госинспектором республики стал Павел Чаговец.
"Назначить Чаговца Павла Александровича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, - министра экологии и природных ресурсов РК – главного государственного инспектора Крыма на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте документа.
10 июня с Чаговцом расторгли контракт о замещении должности государственной гражданской службы РК, который действовал с 25 ноября 2025 года, и освободили от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма.
Напомним, парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики еще 21 апреля. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК.
В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.
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