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В Крыму на День России ожидаются дожди

В Крыму на День России ожидаются дожди - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Крыму на День России ожидаются дожди

В День России в Крыму могут пройти кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T14:08

2026-06-11T14:08

2026-06-11T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В День России в Крыму могут пройти кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна ЛюбецкаяПри этом температура воздуха в Симферополе в День России будет высокой, до +27...+28 градусов. Такие же температурные показатели ожидаются в степи и предгорье: в Джанкойском, Красногвардейском, Раздольненском и Белогорском районах. На побережьях - как на южном, так и на западном - температура воздуха чуть ниже: +25...+26 градусов.По словам Любецкой, сейчас на полуострове погода с неустойчивыми влажными воздушными массами, когда из-за развития конвекции идут довольно интенсивные кратковременные дожди.Ранее в четверг в республиканском главке МЧС России по Крыму сообщили, что шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня в послеобеденные часы. Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня - в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерчКакой будет погода в Крыму на День России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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