В Крыму на День России ожидаются дожди
В Крыму в День России 12 июня ожидаются кратковременные грозовые дожди
© Фото: Парки столицыВ Симферополе празднуют День России
© Фото: Парки столицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В День России в Крыму могут пройти кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая
"12 июня воздушные массы по-прежнему останутся над полуостровом. А это значит, что во второй половине дня есть вероятность кратковременных грозовых дождей", - рассказала Любецкая.
При этом температура воздуха в Симферополе в День России будет высокой, до +27...+28 градусов. Такие же температурные показатели ожидаются в степи и предгорье: в Джанкойском, Красногвардейском, Раздольненском и Белогорском районах. На побережьях - как на южном, так и на западном - температура воздуха чуть ниже: +25...+26 градусов.
По словам Любецкой, сейчас на полуострове погода с неустойчивыми влажными воздушными массами, когда из-за развития конвекции идут довольно интенсивные кратковременные дожди.
"Сказать точно, в какой точке Крыма будет завтра в послеобеденные часы дождь, а в какой части полуострова его не будет, практически невозможно. Но все же вероятность осадков есть, пусть и не таких интенсивных, какие ожидаются в Крыму 11 июня во второй половине дня", - подытожила руководитель регионального гидрометцентра.
Ранее в четверг в республиканском главке МЧС России по Крыму сообщили, что шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня в послеобеденные часы. Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня - в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.
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