https://crimea.ria.ru/20260611/v-krymu-izmenen-grafik-dvizheniya-vosmi-elektrichek-1156794379.html

В Крыму изменен график движения восьми электричек

В Крыму изменен график движения восьми электричек - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Крыму изменен график движения восьми электричек

В Крыму с 11 июня вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T17:14

2026-06-11T17:14

2026-06-11T18:08

крым

новости крыма

электричка

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

железные дороги крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139020080_97:479:864:910_1920x0_80_0_0_293311fcad7b463691df8332a9756578.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 11 июня вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).В пресс-службе компании отметили, что скорректирован график движения восьми электричек, которые курсируют между Симферополем, Евпаторией, Джанкоем, Армянском, Севастополем и Бахчисараем.Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.Ранее в ЮППК сообщили о корректировке движения 72 электричек с 10 июня.Также компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировала расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машинистаЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - законПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма