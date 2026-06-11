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В Крыму изменен график движения восьми электричек - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Крыму изменен график движения восьми электричек
В Крыму изменен график движения восьми электричек - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Крыму изменен график движения восьми электричек
В Крыму с 11 июня вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T17:14
2026-06-11T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 11 июня вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).В пресс-службе компании отметили, что скорректирован график движения восьми электричек, которые курсируют между Симферополем, Евпаторией, Джанкоем, Армянском, Севастополем и Бахчисараем.Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.Ранее в ЮППК сообщили о корректировке движения 72 электричек с 10 июня.Также компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировала расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машинистаЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - законПассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации
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крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма
В Крыму изменен график движения восьми электричек

В Крыму с 11 июня изменили график движения пригородных поездов

17:14 11.06.2026 (обновлено: 18:08 11.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 11 июня вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
В пресс-службе компании отметили, что скорректирован график движения восьми электричек, которые курсируют между Симферополем, Евпаторией, Джанкоем, Армянском, Севастополем и Бахчисараем.
Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.
Ранее в ЮППК сообщили о корректировке движения 72 электричек с 10 июня.
Также компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировала расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.
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КрымНовости КрымаЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Железные дороги Крыма
 
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