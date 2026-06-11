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В Крыму двое мужчин организовали канал трудоустройства мигрантов

В Крыму двое мужчин организовали канал трудоустройства мигрантов - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Крыму двое мужчин организовали канал трудоустройства мигрантов

За организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T10:55

2026-06-11T10:55

2026-06-11T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. За организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации ФСБ, один из организаторов находил иностранцев, которые хотели работать в Крыму, но не имели на это законных оснований. Второй сообщник – житель села Партизанское Симферопольского район - осуществлял фиктивную постановку прибывших иностранцев на миграционный учет, а также оформлял им по поддельным документам патенты на трудовую деятельность.При этом в предоставленных документах указывалось, что иностранцы трудоустроены на строительных объектах, в то время как они трудились в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района.Бахчисарайский районный суд Республики Крым признал подсудимых виновными и приговорил одного из них к 3 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 245 тысяч рублей. Второму фигуранту назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.Отмечается, что по уголовному делу проходят 14 человек.Ранее севастопольские правоохранители выявили в Гагаринском районе города строительный объект, на котором работали 14 мигрантов-нелегалов из Средней Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельностиЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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