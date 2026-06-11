https://crimea.ria.ru/20260611/v-kramatorske-evakuatsiya-ukrainskie-vlasti-speshno-perenosyat-zavody-na-zapad-1156800784.html

В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад

В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад

Украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия, пишет британский журнал The Economist. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T21:49

2026-06-11T21:49

2026-06-11T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия, пишет британский журнал The Economist.По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.Сообщается, что операция по эвакуации предприятий из Краматорска получила название "Новый Краматорск", и началась она якобы еще в 2022 году, а с тех пор только набирала обороты по мере приближения армии Росси.Несколькими днями ранее, 8 июня в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что боевики ВСУ оборудуют в Краматорске тайники с оружием и боеприпасами на территории парка "Юбилейный", который продолжает оставаться популярным местом отдыха местных жителей.Позже стало известно, что в Краматорске, а также Славянске началась принудительная эвакуация жителей из домов на некоторых улицах, об этом заявляли в местых украинских администрациях.В начале июня ряд военных экспертов отмечали, что из-за ударов Вооруженых сил России у ВСУ под Краматорском возникли большие проблемы с логистикой и проседает оборона из-за отсутствия возможности усиливать боеспособность подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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