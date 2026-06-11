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В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад
В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад
Украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия, пишет британский журнал The Economist. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T21:49
2026-06-11T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия, пишет британский журнал The Economist.По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.Сообщается, что операция по эвакуации предприятий из Краматорска получила название "Новый Краматорск", и началась она якобы еще в 2022 году, а с тех пор только набирала обороты по мере приближения армии Росси.Несколькими днями ранее, 8 июня в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что боевики ВСУ оборудуют в Краматорске тайники с оружием и боеприпасами на территории парка "Юбилейный", который продолжает оставаться популярным местом отдыха местных жителей.Позже стало известно, что в Краматорске, а также Славянске началась принудительная эвакуация жителей из домов на некоторых улицах, об этом заявляли в местых украинских администрациях.В начале июня ряд военных экспертов отмечали, что из-за ударов Вооруженых сил России у ВСУ под Краматорском возникли большие проблемы с логистикой и проседает оборона из-за отсутствия возможности усиливать боеспособность подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краматорск, славянск, новости, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад

Украинские власти эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные заводы

21:49 11.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские власти спешно эвакуируют из Краматорска металлургические и станкостроительные предприятия, пишет британский журнал The Economist.
По информации издания, заводы переносят в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области, куда же переместились 3,5 тысяч рабочих.
Сообщается, что операция по эвакуации предприятий из Краматорска получила название "Новый Краматорск", и началась она якобы еще в 2022 году, а с тех пор только набирала обороты по мере приближения армии Росси.
"Мало кто думает, что осталось много времени", – отмечает автор статьи.
Несколькими днями ранее, 8 июня в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что боевики ВСУ оборудуют в Краматорске тайники с оружием и боеприпасами на территории парка "Юбилейный", который продолжает оставаться популярным местом отдыха местных жителей.
Позже стало известно, что в Краматорске, а также Славянске началась принудительная эвакуация жителей из домов на некоторых улицах, об этом заявляли в местых украинских администрациях.
В начале июня ряд военных экспертов отмечали, что из-за ударов Вооруженых сил России у ВСУ под Краматорском возникли большие проблемы с логистикой и проседает оборона из-за отсутствия возможности усиливать боеспособность подразделений.
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КраматорскСлавянскНовостиНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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