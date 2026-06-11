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В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок - РИА Новости Крым, 11.06.2026
В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
В Керчи супруги обвиняются в распространении крупной партии наркотиков. Полицейские задержали мужчину и женщину с поличным/, сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:45
2026-06-11T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Керчи супруги обвиняются в распространении крупной партии наркотиков. Полицейские задержали мужчину и женщину с поличным/, сообщили в региональном МВД.По информации правоохранителей, во время досмотра у женщины обнаружили 13 свертков, тщательно упакованных в пластилин. При осмотре авто - еще 56 свертков с подозрительным веществом. Изучив содержимое мобильного телефона одного из обвиняемых, стражи порядка также выявили фотографии и координаты уже размещенных тайников в Керчи и Ленинском районе. В них изъято еще 40 свертков с наркотическим содержимым.Пара получала оптовые партии наркотиков через интернет-магазин и готовила их к сбыту в регионе. Преступники планировали организовать разветвленную сеть тайников‑закладок в Керчи и Ленинском районе. Теперь мужчине и женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
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крым, новости крыма, керчь, мвд по республике крым, наркотики
В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
В Керчи будут судить семейную пару за сбыт крупной партии наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Керчи супруги обвиняются в распространении крупной партии наркотиков. Полицейские задержали мужчину и женщину с поличным/, сообщили в региональном МВД.
"В ходе оперативно‑розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с патрульно‑постовой службой УМВД России "Керченское", на одной из улиц города были задержаны 32‑летний мужчина и 29‑летняя женщина, в момент задержания с ними находился несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, во время досмотра у женщины обнаружили 13 свертков, тщательно упакованных в пластилин. При осмотре авто - еще 56 свертков с подозрительным веществом. Изучив содержимое мобильного телефона одного из обвиняемых, стражи порядка также выявили фотографии и координаты уже размещенных тайников в Керчи и Ленинском районе. В них изъято еще 40 свертков с наркотическим содержимым.
"По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество — N‑метилэфедрон ("соль"), а его общая масса достигла около 55 граммов", - рассказали в МВД.
Пара получала оптовые партии наркотиков через интернет-магазин и готовила их к сбыту в регионе. Преступники планировали организовать разветвленную сеть тайников‑закладок в Керчи и Ленинском районе. Теперь мужчине и женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.
Сотрудники крымской полиции нейтрализовали
"солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории.
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