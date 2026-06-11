https://crimea.ria.ru/20260611/v-kerchi-semeynaya-para-pytalas-organizovat-set-taynikov-zakladok-1156780378.html

В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок

В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок - РИА Новости Крым, 11.06.2026

В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок

В Керчи супруги обвиняются в распространении крупной партии наркотиков. Полицейские задержали мужчину и женщину с поличным/, сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T10:45

2026-06-11T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Керчи супруги обвиняются в распространении крупной партии наркотиков. Полицейские задержали мужчину и женщину с поличным/, сообщили в региональном МВД.По информации правоохранителей, во время досмотра у женщины обнаружили 13 свертков, тщательно упакованных в пластилин. При осмотре авто - еще 56 свертков с подозрительным веществом. Изучив содержимое мобильного телефона одного из обвиняемых, стражи порядка также выявили фотографии и координаты уже размещенных тайников в Керчи и Ленинском районе. В них изъято еще 40 свертков с наркотическим содержимым.Пара получала оптовые партии наркотиков через интернет-магазин и готовила их к сбыту в регионе. Преступники планировали организовать разветвленную сеть тайников‑закладок в Керчи и Ленинском районе. Теперь мужчине и женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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