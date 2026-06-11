Рейтинг@Mail.ru
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260611/ushel-iz-zhizni-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-ninel-solopov-1156787467.html
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер органов внутренних дел, полковник в отставке Нинель Иванович Солопов скончался на 102-м году жизни. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T13:43
2026-06-11T13:43
нинель солопов
утраты
память
новости
новости крыма
мвд по республике крым
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156786980_0:145:749:566_1920x0_80_0_0_975770118f454c551cbf7ad104586ecf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер органов внутренних дел, полковник в отставке Нинель Иванович Солопов скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Родившийся 28 марта 1925 года, Нинель Иванович с юных лет встал на защиту Отечества. В 1943 году он был призван в Красную армию и прошел путь от курсанта до командира взвода. После завершения военной службы Нинель Иванович посвятил себя работе в органах внутренних дел, где прослужил до 1973 года, выйдя в отставку в звании полковника.За заслуги в искусстве ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание Заслуженного художника Республики Крым, в 2025 году – статус "Почетный гражданин города Симферополя".В МВД отметили, что в возрасте 70 лет он открыл в себе талант художника, став вольным слушателем художественного училища. Его картины, наполненные глубоким смыслом и любовью к жизни, украшали выставки в Симферополе и ведомственных учреждениях, демонстрируя его многогранность и творческое начало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250422/zasluzhennyy-khudozhnik-kryma---aksenov-nagradil-veterana-voyny-solopova-1145863877.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156786980_0:75:749:636_1920x0_80_0_0_969cc4412256ffedf1527395312c9af9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нинель солопов, утраты, память, новости, новости крыма, мвд по республике крым, крым
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов

На 102-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов

13:43 11.06.2026
 
© МВД КрымВетеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
Ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
© МВД Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер органов внутренних дел, полковник в отставке Нинель Иванович Солопов скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Родившийся 28 марта 1925 года, Нинель Иванович с юных лет встал на защиту Отечества. В 1943 году он был призван в Красную армию и прошел путь от курсанта до командира взвода. После завершения военной службы Нинель Иванович посвятил себя работе в органах внутренних дел, где прослужил до 1973 года, выйдя в отставку в звании полковника.
За заслуги в искусстве ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание Заслуженного художника Республики Крым, в 2025 году – статус "Почетный гражданин города Симферополя".
"На протяжении многих лет Нинель Иванович активно участвовал в общественной жизни, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что в возрасте 70 лет он открыл в себе талант художника, став вольным слушателем художественного училища. Его картины, наполненные глубоким смыслом и любовью к жизни, украшали выставки в Симферополе и ведомственных учреждениях, демонстрируя его многогранность и творческое начало.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
22 апреля 2025, 12:46
"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова
Нинель СолоповУтратыПамятьНовостиНовости КрымаМВД по Республике КрымКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Глава Минобороны Британии уходит в отставку из-за нехватки денег
14:48Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием
14:32Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"
14:25Объявлены лауреаты Госпремии в области науки и искусства
14:15История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика
14:08В Крыму на День России ожидаются дожди
13:55Ялта осталась без света
13:43Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
13:37Путин провел заседание Совбеза
13:21Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя
13:07Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
13:00Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки
12:41"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрации
12:32Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
12:26Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика
12:18798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
12:06Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
11:51Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку
11:41Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке
11:33Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС
Лента новостейМолния