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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер органов внутренних дел, полковник в отставке Нинель Иванович Солопов скончался на 102-м году жизни. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T13:43
2026-06-11T13:43
2026-06-11T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер органов внутренних дел, полковник в отставке Нинель Иванович Солопов скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Родившийся 28 марта 1925 года, Нинель Иванович с юных лет встал на защиту Отечества. В 1943 году он был призван в Красную армию и прошел путь от курсанта до командира взвода. После завершения военной службы Нинель Иванович посвятил себя работе в органах внутренних дел, где прослужил до 1973 года, выйдя в отставку в звании полковника.За заслуги в искусстве ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание Заслуженного художника Республики Крым, в 2025 году – статус "Почетный гражданин города Симферополя".В МВД отметили, что в возрасте 70 лет он открыл в себе талант художника, став вольным слушателем художественного училища. Его картины, наполненные глубоким смыслом и любовью к жизни, украшали выставки в Симферополе и ведомственных учреждениях, демонстрируя его многогранность и творческое начало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
На 102-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер органов внутренних дел, полковник в отставке Нинель Иванович Солопов скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Родившийся 28 марта 1925 года, Нинель Иванович с юных лет встал на защиту Отечества. В 1943 году он был призван в Красную армию и прошел путь от курсанта до командира взвода. После завершения военной службы Нинель Иванович посвятил себя работе в органах внутренних дел, где прослужил до 1973 года, выйдя в отставку в звании полковника.
За заслуги в искусстве ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание Заслуженного художника Республики Крым, в 2025 году – статус "Почетный гражданин города Симферополя".
"На протяжении многих лет Нинель Иванович активно участвовал в общественной жизни, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что в возрасте 70 лет он открыл в себе талант художника, став вольным слушателем художественного училища. Его картины, наполненные глубоким смыслом и любовью к жизни, украшали выставки в Симферополе и ведомственных учреждениях, демонстрируя его многогранность и творческое начало.
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