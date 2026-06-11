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Центр Симферополя остался без света

Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Центр Симферополя остался без света

Днем в четверг, 11 июня, ряд улиц в центре Симферополя остался без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T16:16

2026-06-11T16:16

2026-06-11T16:16

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 11 июня, ряд улиц в центре Симферополя остался без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"Уточняется, что планируемое время восстановления электроснабжения составляет 3 часа.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 11 июня в Крыму ожидаются шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на День России ожидаются дождиВ Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал

симферополь

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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