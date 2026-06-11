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Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Центр Симферополя остался без света
Центр Симферополя остался без света - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Центр Симферополя остался без света
Днем в четверг, 11 июня, ряд улиц в центре Симферополя остался без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T16:16
2026-06-11T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 11 июня, ряд улиц в центре Симферополя остался без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"Уточняется, что планируемое время восстановления электроснабжения составляет 3 часа.Ранее сообщалось, что во второй половине дня 11 июня в Крыму ожидаются шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на День России ожидаются дождиВ Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал
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отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, симферополь, новости крыма, крым
Центр Симферополя остался без света

Улицы в центре Симферополя остались без света

16:16 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 11 июня, ряд улиц в центре Симферополя остался без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"
"Город Симферополь, улицы Горького, Пушкина, Толстого, Гоголя, Калинина, Жуковского, Маяковского, Дзюбанова, Павленко и прилегающие к ним улицы и переулки", - указано в сообщении.
Уточняется, что планируемое время восстановления электроснабжения составляет 3 часа.
Ранее сообщалось, что во второй половине дня 11 июня в Крыму ожидаются шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом.
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