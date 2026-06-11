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Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто
Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто
В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:15
2026-06-11T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару был присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Пожар удалось потушить только к утру четверга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морямиНочной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотниковВСУ атаковали Краснодар: при падении дрона на многоэтажку ранены двое
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Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто

В Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ ранена женщина и повреждены дома и авто

09:15 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сбито 33 БПЛА. В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице. Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов", - сообщил он.
Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.
"Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано 5 возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала - там осколками перебило газовую трубу. Кроме того, горел автомобиль в Гагаринском районе", - добавил губернатор.
В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару был присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Пожар удалось потушить только к утру четверга.
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КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаСевастопольАтаки ВСУ на КрымНовости СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМихаил Развожаев
 
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