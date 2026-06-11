https://crimea.ria.ru/20260611/sevastopol-posle-ataki-dronov-vsu-ranena-zhenschina-povrezhdeny-doma-i-avto-1156778252.html

Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто

Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто

В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T09:15

2026-06-11T09:15

2026-06-11T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ, ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару был присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Пожар удалось потушить только к утру четверга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морямиНочной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотниковВСУ атаковали Краснодар: при падении дрона на многоэтажку ранены двое

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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