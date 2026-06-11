Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Ввоз подкарантинной продукции из Армении в Россию ограничат с 12 июня - Россельхознадзор
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораСотрудник Россельхознадзора
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Россельхознадзоре отметили, что запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.
"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", - говорится в сообщении.
С 3 июня в России введен запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. По информации Россельхознадзора, министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей.
До этого сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.
Читайте также на РИА Новости Крым: