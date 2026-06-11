https://crimea.ria.ru/20260611/rosselkhoznadzor-ogranichivaet-vvoz-vsey-podkarantinnoy-produktsii-iz-armenii-1156792948.html

Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T16:25

2026-06-11T16:25

2026-06-11T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В Россельхознадзоре отметили, что запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.С 3 июня в России введен запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. По информации Россельхознадзора, министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей.До этого сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из АрменииТолько два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию Евросоюз не пустит к себе армянские товары - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, россельхознадзор, армения, экономика