https://crimea.ria.ru/20260611/rezhim-chs-vveden-v-severskom-rayone-kubani-posle-ataki-vsu-1156779553.html
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ
Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:15
2026-06-11T10:15
2026-06-11T10:15
краснодарский край
новости
атаки всу
режим чс
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный оперштаб.По предварительной информации, обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений в Афипском поселении. Три дома получили повреждения - это выбитые окна и двери строений, в одном - сгорел сарай.Также обломки беспилотников зафиксированы на территории СНТ "Нефтяник" - во дворах семи домовладений. В трех из них пострадали навесы, кровля, двери и окна.В ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения. В результате падения осколков произошло возгорание. Также губернатор сообщил о ночной атаке на Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотниковСевастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и автоВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, атаки всу, режим чс, происшествия
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ
В Северском районе Кубани введен режим ЧС после ночной атаки ВСУ - оперштаб