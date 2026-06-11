https://crimea.ria.ru/20260611/rezhim-chs-vveden-v-severskom-rayone-kubani-posle-ataki-vsu-1156779553.html

Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ

Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ

Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T10:15

2026-06-11T10:15

2026-06-11T10:15

краснодарский край

новости

атаки всу

режим чс

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный оперштаб.По предварительной информации, обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений в Афипском поселении. Три дома получили повреждения - это выбитые окна и двери строений, в одном - сгорел сарай.Также обломки беспилотников зафиксированы на территории СНТ "Нефтяник" - во дворах семи домовладений. В трех из них пострадали навесы, кровля, двери и окна.В ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения. В результате падения осколков произошло возгорание. Также губернатор сообщил о ночной атаке на Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотниковСевастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и автоВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, атаки всу, режим чс, происшествия