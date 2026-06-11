Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260611/rezhim-chs-vveden-v-severskom-rayone-kubani-posle-ataki-vsu-1156779553.html
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ
Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:15
2026-06-11T10:15
краснодарский край
новости
атаки всу
режим чс
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный оперштаб.По предварительной информации, обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений в Афипском поселении. Три дома получили повреждения - это выбитые окна и двери строений, в одном - сгорел сарай.Также обломки беспилотников зафиксированы на территории СНТ "Нефтяник" - во дворах семи домовладений. В трех из них пострадали навесы, кровля, двери и окна.В ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения. В результате падения осколков произошло возгорание. Также губернатор сообщил о ночной атаке на Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотниковСевастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и автоВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, атаки всу, режим чс, происшествия
Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ

В Северском районе Кубани введен режим ЧС после ночной атаки ВСУ - оперштаб

10:15 11.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"Ущерб от ночной атаки БПЛА фиксируют оценочные комиссии, они приступили к обследованию территорий. Жителям помогают с уборкой", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений в Афипском поселении. Три дома получили повреждения - это выбитые окна и двери строений, в одном - сгорел сарай.
Также обломки беспилотников зафиксированы на территории СНТ "Нефтяник" - во дворах семи домовладений. В трех из них пострадали навесы, кровля, двери и окна.
В ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения. В результате падения осколков произошло возгорание. Также губернатор сообщил о ночной атаке на Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников
Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто
ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
 
Краснодарский крайНовостиАтаки ВСУРежим ЧСПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму
11:10В Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевал
10:55В Крыму двое мужчин организовали канал трудоустройства мигрантов
10:45В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
10:35В Крыму новый министр экологии
10:27Из-за Крыма и новых регионов: FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ
10:15Режим ЧС введен в Северском районе Кубани после атаки ВСУ
10:14ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
10:09На Крым обрушатся ливни с градом и шквалом - экстренное предупреждение
09:56Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95
09:42ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
09:30Крымский мост сейчас: на выезде выросла очередь
09:23Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
09:15Севастополь после атаки дронов ВСУ: ранена женщина, повреждены дома и авто
09:11Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже
09:04Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
08:51Запорожская атомная электростанция полностью обесточена
08:43Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках
08:32Крымчан ждут длинные выходные
08:21Пожар в здании Панорамы в Севастополе потушили
Лента новостейМолния