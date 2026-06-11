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Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
Расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области. Об РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:04
2026-06-11T09:04
2026-06-11T09:14
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беспилотник (бпла, дрон)
запорожская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.По данным российского военного ведомства, операторам разведывательных дронов в ходе боевого задания удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями. Он контролировался украинскими военными формированиями.Получив команду и координаты целей, операторы FPV-дронов подняли ударные беспилотники в воздух и точными попаданиями уничтожили несколько пунктов управления и запуска БПЛА вместе с расчетами.Подчеркивается также, что подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита военно-морская базаПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
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новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), видео
Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
Новороссийские десантники разбили пункты запуска БПЛА на Ореховском направлении
09:04 11.06.2026 (обновлено: 09:14 11.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным российского военного ведомства, операторам разведывательных дронов в ходе боевого задания удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями. Он контролировался украинскими военными формированиями.
"После проведения доразведки, были обнаружены пункты управления и запуска БПЛА противника, где противник безуспешно пытался спрятать антенно-мачтовые устройства и оборудование станций "Старлинк" в полуразрушенных зданиях", - проинформировали в МО.
Получив команду и координаты целей, операторы FPV-дронов подняли ударные беспилотники в воздух и точными попаданиями уничтожили несколько пунктов управления и запуска БПЛА вместе с расчетами.
"Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей", - сказано в сообщении.
Подчеркивается также, что подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области.
"Несмотря на противодействие противника, расчеты ударных FPV-дронов "КВН", управляемых по оптоволоконным кабелям, а также квадрокоптеров со сбросами, продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению противника", - констатировали в министерстве.
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