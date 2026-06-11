https://crimea.ria.ru/20260611/rabota-ptichek-po-stralink-vs-rossii-gromyat-tseli-v-zaporozhskoy-oblasti-1156775590.html

Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области

Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области

Расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области. Об РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T09:04

2026-06-11T09:04

2026-06-11T09:14

новости сво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

запорожская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156778063_35:0:1336:732_1920x0_80_0_0_d913e214288137cf82af63c8cac7df2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.По данным российского военного ведомства, операторам разведывательных дронов в ходе боевого задания удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в одном из населенных пунктов, оставленных мирными жителями. Он контролировался украинскими военными формированиями.Получив команду и координаты целей, операторы FPV-дронов подняли ударные беспилотники в воздух и точными попаданиями уничтожили несколько пунктов управления и запуска БПЛА вместе с расчетами.Подчеркивается также, что подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита военно-морская базаПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), видео