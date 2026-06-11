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Путин провел заседание Совбеза
Путин провел заседание Совбеза - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Путин провел заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил дополнительные меры безопасности при... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T13:37
2026-06-11T13:37
2026-06-11T13:37
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму РФ в сентябре текущего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, а также глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.На совещании президент отметил важность предстоящих выборов для России.Ранее президент Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО будут баллотироваться в Госдуму от КрымаПопытки "раскачать ситуацию" в преддверии парламентских выборов не пройдут - депутат ГосдумыВ Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборами
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совет безопасности россии , владимир путин (политик), новости, россия, выборы, государственная дума рф, безопасность
Путин провел заседание Совбеза
Путин обсудил с Совбезом безопасность осенних выборов в Госдуму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму РФ в сентябре текущего года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, а также глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.
На совещании президент отметил важность предстоящих выборов для России.
"В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны", - сказал Путин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут
в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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