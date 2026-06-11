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Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти
Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти
Никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета РК РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T17:22
2026-06-11T17:22
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
продукты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Глава парламента республики подчеркнул, на крымских складах находится достаточный запас продуктов питания."Продовольствие идет, грузовики едут каждый день. Складского запаса полно, он в достаточном количестве", - отметил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 160 государств закупают продовольствие у РоссииСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, продукты, новости крыма, мнения
Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти

Крым обеспечен продуктами на фоне дефицита топлива – Константинов

17:22 11.06.2026
 
В супермаркете
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

"Продуктового кризиса у нас нет, а этот ажиотаж - сойдет. Могут быть ситуативные проблемы, но нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально", - сказал он.

Глава парламента республики подчеркнул, на крымских складах находится достаточный запас продуктов питания.
"Продовольствие идет, грузовики едут каждый день. Складского запаса полно, он в достаточном количестве", - отметил Константинов.
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