https://crimea.ria.ru/20260611/prakticheski-unichtozheno-vnutri-panoramu-ne-uspeli-otkryt-posle-restavratsii-1156784364.html

"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрации

"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрации - РИА Новости Крым, 11.06.2026

"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрации

Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." должны были в скором времени открыть после реставрации. Однако после удара БПЛА здание практически полностью... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T12:41

2026-06-11T12:41

2026-06-11T12:41

панорама

екатерина алтабаева

севастополь

новости севастополя

удар всу по панораме "оборона севастополя"

новости крыма

атаки всу

атаки всу на крым

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156776693_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_2baa752b75ea1bc09e208dc8a60b4426.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." должны были в скором времени открыть после реставрации. Однако после удара БПЛА здание практически полностью уничтожено внутри. Об этом заявила зампредседателя Комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре, председатель Совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Севастополе Екатерина Алтабаева в ходе научно-практической конференции "Память под огнем".По словам Алтабаевой, здание Панорамы сохранилось внешне, но внутри здание уничтожено практически полностью. Объект культурного наследия горел 28 часов, было много очагов пожара. В тушении принимали участие не менее 100 сотрудников МЧС."Температура горения была столь высокой, что пожарники более 10 минут в специальном обмундировании находиться внутри не могли", - рассказала председатель Совета отделения РИО в Севастополе.Она подчеркнула, реставраторы и сотрудники музея со слезами на глазах пытались что-то сделать, чтобы спасти полотно панорамы. Последствия пожара столь серьезные, что придется восстанавливать все полностью.Сенатор выразила уверенность в том, что будет сделано все необходимое для восстановления панорамы."У нас сохранились подлинные фрагменты панорамы художника-баталиста Франца Рубо, которые были в свое время сначала законсервированы, а потом реставрированы в 40-50-х годах, и у нас сегодня будет открыта выставка некоторых фрагментов этого шедевра. Для севастопольцев очень важно понять, что трагедия очень серьезная, но мы совершенно точно не сдадимся, мы сделаем все для того, чтобы панорама жила", - сказала председатель Совета отделения РИО в Севастополе.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего загорелось все внутри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в здании Панорамы в Севастополе потушилиУдар по панораме нанесли "убогие, которым нечем гордиться", - политологЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20260610/boryutsya-s-velikim-obschim-proshlym-ekspert-ob-udare-vsu-po-panorame-sevastopolya-1156763356.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

панорама, екатерина алтабаева, севастополь, новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя", новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, мнения, совет федерации