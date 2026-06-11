https://crimea.ria.ru/20260611/podrostki-ukrali-bolee-300-tysyach-rubley-so-scheta-boytsa-svo-iz-sevastopolya-1156786650.html

Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя

Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя

В Севастополе участник спецоперации лишился денег на банковском счете из-за мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T13:21

2026-06-11T13:21

2026-06-11T13:21

севастополь

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе участник спецоперации лишился денег на банковском счете из-за мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре города.Подростки пояснили, что в мессенджере с ними связались неизвестные, предложили подзаработать и предоставили номера телефонов и банковских карт. Девушкам стали поступать деньги, которые они сразу переводили на другие счета, указанные кураторами.Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере. Прокуратура Гагаринского района Севастополя принимает меры для возврата денежных средств бойцу СВО и процентов за пользование его деньгами.Ранее сообщалось, что мошенники обманули пожилую жительницу Симферопольского района и ее сына на 4,8 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевших в том, что необходимо передать деньги курьеру для "декларирования".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенникаБронирование отдыха: как не попасться на мошенничество - советы эксперта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, прокуратура города севастополя, участники сво, происшествия, новости севастополя, общество, киберпреступность