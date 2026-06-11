Рейтинг@Mail.ru
Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260611/pochetnyy-grazhdanin-v-feodosii-veterana-pozdravili-so-100-letiem-1156789478.html
Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием
Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием
Почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет. О вековом юбилее сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T14:48
2026-06-11T14:48
крым
феодосия
новости крыма
владимир ким
ветераны
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156788755_0:179:1920:1259_1920x0_80_0_0_4ad53d3769ae132b3b159b9f666ecb48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн –РИА Новости Крым. Почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет. О вековом юбилее сообщил глава администрации города Владимир Ким.Николай Гордиенко родился в городе Орехове Запорожской области. Там же пережил гитлеровскую оккупацию. Орехов был освобожден в ходе Донбасской операции Южного фронта в сентябре 1943 года. После освобождения города был призван в армию, служил на Кавказе.В послевоенные годы получил высшее образование по специальности инженера-электрометаллурга. Всю жизнь проработал на электрометаллургическом заводе "Днепроспецсталь" им. Кузьмина в Запорожье. В Феодосию переехал более 20 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в СевастополеОсвобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рожденияВ одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156788755_183:0:1879:1272_1920x0_80_0_0_330368677c2dfe357e9c4c45602f9012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, новости крыма, владимир ким, ветераны, общество
Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием

Почетный гражданин Феодосии Николай Горденко отметил 100-летний юбилей

14:48 11.06.2026
 
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСПочетный гражданин Феодосии Николай Горденко отметил 100-летие
Почетный гражданин Феодосии Николай Горденко отметил 100-летие
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн –РИА Новости Крым. Почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет. О вековом юбилее сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"Сегодня свой 100‑летний юбилей отмечает Николай Андреевич Гордиенко – ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Феодосии", - написал Ким в своем канале в МАКС.
Николай Гордиенко родился в городе Орехове Запорожской области. Там же пережил гитлеровскую оккупацию. Орехов был освобожден в ходе Донбасской операции Южного фронта в сентябре 1943 года. После освобождения города был призван в армию, служил на Кавказе.
В послевоенные годы получил высшее образование по специальности инженера-электрометаллурга. Всю жизнь проработал на электрометаллургическом заводе "Днепроспецсталь" им. Кузьмина в Запорожье. В Феодосию переехал более 20 лет назад.

"Николай Андреевич – сильный духом, оптимистичный и активный человек. Он любит Феодосию и много гуляет на свежем воздухе", – рассказал мэр.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
В одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе
 
КрымФеодосияНовости КрымаВладимир КимВетераныОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Глава Минобороны Британии уходит в отставку из-за нехватки денег
14:48Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием
14:32Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"
14:25Объявлены лауреаты Госпремии в области науки и искусства
14:15История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика
14:08В Крыму на День России ожидаются дожди
13:55Ялта осталась без света
13:43Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов
13:37Путин провел заседание Совбеза
13:21Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя
13:07Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
13:00Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки
12:41"Практически уничтожено внутри": Панораму не успели открыть после реставрации
12:32Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
12:26Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика
12:18798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
12:06Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
11:51Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку
11:41Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке
11:33Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС
Лента новостейМолния