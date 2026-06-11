https://crimea.ria.ru/20260611/pochetnyy-grazhdanin-v-feodosii-veterana-pozdravili-so-100-letiem-1156789478.html

Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием

Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Почетный гражданин: в Феодосии ветерана поздравили со 100-летием

Почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет. О вековом юбилее сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T14:48

2026-06-11T14:48

2026-06-11T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн –РИА Новости Крым. Почетному гражданину Феодосии, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Горденко исполнилось 100 лет. О вековом юбилее сообщил глава администрации города Владимир Ким.Николай Гордиенко родился в городе Орехове Запорожской области. Там же пережил гитлеровскую оккупацию. Орехов был освобожден в ходе Донбасской операции Южного фронта в сентябре 1943 года. После освобождения города был призван в армию, служил на Кавказе.В послевоенные годы получил высшее образование по специальности инженера-электрометаллурга. Всю жизнь проработал на электрометаллургическом заводе "Днепроспецсталь" им. Кузьмина в Запорожье. В Феодосию переехал более 20 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в СевастополеОсвобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рожденияВ одном углу икона – в другом винтовка: ветеран из Крыма о пути к Победе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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