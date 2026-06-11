https://crimea.ria.ru/20260611/pmef-pokazal-ogromnyy-interes-investorov-k-stroitelstvu-kurorta-v-krymu-1156781659.html

ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму

ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму - РИА Новости Крым, 11.06.2026

ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму

Проект "Золотые пески России" вызвал большой интерес со стороны инвесторов на Питерском международном экономическом форуме, при этом уже сейчас новый курорт... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T11:19

2026-06-11T11:19

2026-06-11T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проект "Золотые пески России" вызвал большой интерес со стороны инвесторов на Питерском международном экономическом форуме, при этом уже сейчас новый курорт выходит на стадию строительства. На его территории начинается возведение самого крупного отеля на три тысячи мест. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко.Форум и инвесторы"Проект произвел серьезное впечатление и на представителей профессиональной среды, и в принципе на деловое сообщество в Санкт-Петербурге. Обсуждению была посвящена отдельная секция в панели Урбан Хаб. Эта профессиональная панель, прежде всего, настроена на развитие территории, городов, туристических локаций... Интерес был действительно большой", –констатирует Волченко.По его словам, госфинансирование проекта составляет более 13 млрд рублей – это обеспечивающая инфраструктура, без которой на площадку трудно заводить инвесторов. Частные инвестиции составят более 130 миллиардов. Сейчас работа по ряду объектов нового курорта уже выходит на этап стройки.По его словам, также получено одобрение государственной экспертизы по строительству дороги первой очереди и дороги-дублера, которая позволит освободить от трафика прибрежную территорию и реализовывать большую часть отельных комплексов, восемь из которых уже находятся в проектировании.Кластерное развитиеПо словам Волченко, курорт будет расти по схеме кластерного развития во взаимодействии между разными видами бизнеса."У вас есть отель, у меня есть бассейн, у кого-то есть ресторан. Нам не нужно каждому строить то или иное. Мы можем такими синергетическими возможностями пользоваться и, соответственно, снижать свои затраты и увеличивать доходы. А здесь есть большое количество отелей. И очень серьезная инфраструктура", – поясняет гость эфира.Речь и об инфраструктуре самих отелей, и о дополнительной, так называемой "тяжелой", которая будет находиться за железнодорожным полотном, где построят крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений, термальные комплексы - все то, что позволит комфортно отдыхать в Крыму круглый год.Налоги и возможности для крымчан"Объем налоговых поступлений разных уровней только за период реализации проекта, который будет готов полностью к 2035 году, – порядка 5 млрд рублей, которые получат республика и федеральный бюджет", – продолжает гендиректор курорта.С момента реализации объем налоговых поступлений, по словам Волченко, возрастет. В итоге государственные инвестиции в достаточно понятной перспективе будут возвращены, после чего проект начнет генерировать дополнительные возможности и для страны, и Крыма.Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".Традиционно в ПМЭФ участвовала делегация Крыма В течение четырех дней республика подписала меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов на 170 млдр рублей.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 страны мира и соглашения на 6 трлн рублей – итоги ПМЭФКрым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризмаПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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