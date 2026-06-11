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Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены
Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены
Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T18:27
2026-06-11T18:27
2026-06-11T18:27
белгородская область
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обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, белгород, обстрелы белгородской области, автобус, автобусное сообщение, новости, атаки всу, происшествия
Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены
Один человек погиб, 11 ранены при атаке БПЛА ВСУ на автобус в белгородском селе - оперштаб