https://crimea.ria.ru/20260611/passazhirskiy-avtobus-atakovan-pod-belgorodom---pogib-cheloek-i-esche11-raneny-1156795969.html

Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены

Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены

Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T18:27

2026-06-11T18:27

2026-06-11T18:27

белгородская область

белгород

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб, 11 ранены в результате террористической атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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