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Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"
Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"
Организовать туристические поездки по уникальным маршрутам теперь можно с помощью нового сервиса на "Госуслугах". Об этом сообщили в правительстве России со... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T14:32
2026-06-11T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Организовать туристические поездки по уникальным маршрутам теперь можно с помощью нового сервиса на "Госуслугах". Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников можно с помощью жизненной ситуации "Посещение особо охраняемых природных территорий". Сервис позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с маршрутами и правилами посещения, приобрести льготные разрешения.Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления: для активного отдыха – "Пульс природы" и для спокойного – "Мир тишины". Осуществить поиск подходящего туристического направления помогают фильтры.Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, до конца 2026 года их количество планируется увеличить до 60.Ранее сообщалось, что крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как привлечь туристов в новые регионы РоссииМаяки Приазовья зажгут для туристовБронирование отдыха: как не попасться на мошенничество - советы эксперта
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости, госуслуги, туризм, внутренний туризм, отдых, общество
Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"

На "Госуслугах" появился сервис для организации поездок по уникальным маршрутам

14:32 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ аэропорту Симферополь
В аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Организовать туристические поездки по уникальным маршрутам теперь можно с помощью нового сервиса на "Госуслугах". Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
"Цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов", – рассказал Григоренко.
Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников можно с помощью жизненной ситуации "Посещение особо охраняемых природных территорий". Сервис позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с маршрутами и правилами посещения, приобрести льготные разрешения.
Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления: для активного отдыха – "Пульс природы" и для спокойного – "Мир тишины". Осуществить поиск подходящего туристического направления помогают фильтры.
Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, до конца 2026 года их количество планируется увеличить до 60.
Ранее сообщалось, что крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года.
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