https://crimea.ria.ru/20260611/organizovat-poezdki-po-zapovednym-marshrutam-mozhno-cherez-gosuslugi-1156787302.html

Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"

Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Организовать поездки по заповедным маршрутам можно через "Госуслуги"

Организовать туристические поездки по уникальным маршрутам теперь можно с помощью нового сервиса на "Госуслугах". Об этом сообщили в правительстве России со... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T14:32

2026-06-11T14:32

2026-06-11T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Организовать туристические поездки по уникальным маршрутам теперь можно с помощью нового сервиса на "Госуслугах". Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников можно с помощью жизненной ситуации "Посещение особо охраняемых природных территорий". Сервис позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с маршрутами и правилами посещения, приобрести льготные разрешения.Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления: для активного отдыха – "Пульс природы" и для спокойного – "Мир тишины". Осуществить поиск подходящего туристического направления помогают фильтры.Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, до конца 2026 года их количество планируется увеличить до 60.Ранее сообщалось, что крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как привлечь туристов в новые регионы РоссииМаяки Приазовья зажгут для туристовБронирование отдыха: как не попасться на мошенничество - советы эксперта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, госуслуги, туризм, внутренний туризм, отдых, общество