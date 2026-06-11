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Объявлены лауреаты Госпремии в области науки и искусства

Объявлены лауреаты Госпремии в области науки и искусства - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Объявлены лауреаты Госпремии в области науки и искусства

Объявлены имена обладателей Государственных премий РФ за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T14:25

2026-06-11T14:25

2026-06-11T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Объявлены имена обладателей Государственных премий РФ за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщается на сайте Кремля.Имена лауреатов объявили помощник президента России Владимир Мединский, помощник президента Андрей Фурсенко, а также советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.- Крылову Владимиру Викторовичу, директору Института функциональной нейрохирургии ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук";- Усачеву Дмитрию Юрьевичу, директору "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Минздрава России;- Коновалову Николаю Александровичу, заместителю директора "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Минздрава России;- Жданееву Олегу Валерьевичу, доктору технических наук, старшему советнику "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт";- Ковшову Игорю Викторовичу, кандидату технических наук, главному конструктору научно-технического направления "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады";- Корса-Вавиловой Елене Викторовне, кандидату технических наук, начальнику отдела "Корпорация "Московский институт теплотехники".- Васильеву Алексею Михайловичу, доктору исторических наук, академику РАН, почетному президенту "Института Африки РАН".В области литературы и искусства:- Михалков (Кончаловский) Андрей Сергеевич, режиссер, продюсер;- Ушакова Мария Викторовна, главный продюсер специальных сериальных проектов ВГТРК "ГТК "Телеканал Россия";- Жукова Екатерины Владимировна, продюсер "Киностудии "Москино".В области гуманитарной деятельности:- Садовничему Виктору Антоновичу, академику РАН, ректору "Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова".В области правозащитной деятельности - Москальковой Татьяне Николаевне, научному руководителю Научно-образовательного центра по правам человека имени О.Е.Кутафина. А За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности - Зарову Алексею Юрьевичу, директору и главному врачу "Центральнойц клинической больницы Святителя Алексия Митрополита Московского".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная премия рф, россия, общество, владимир путин (политик)