https://crimea.ria.ru/20260611/novosti-kryma-skolko-zhdat-proezda-po-krymskomu-mostu-seychas-1156786296.html

Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас

Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас

У Крымского моста к обеду четверга продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T13:07

2026-06-11T13:07

2026-06-11T13:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду четверга продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром проезд с каждой из сторон мостоперехода был свободен. Очередь начала расти с 9 утра. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.При этом въезд в Крым свободен.Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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