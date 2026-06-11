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Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас
У Крымского моста к обеду четверга продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T13:07
2026-06-11T13:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду четверга продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром проезд с каждой из сторон мостоперехода был свободен. Очередь начала расти с 9 утра. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.При этом въезд в Крым свободен.Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Новости Крыма: сколько ждать проезда по Крымскому мосту сейчас

Новости Крыма: у Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи скопилось 300 авто

13:07 11.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду четверга продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Утром проезд с каждой из сторон мостоперехода был свободен. Очередь начала расти с 9 утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен.
Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.
По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиНовости Крыма
 
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