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Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку
Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку
В Краснодаре после ночной атаки украинских беспилотников сильно повреждены многоэтажный дом и бизнес-центр. Специальные службы сейчас устанавливают ущерб. Об... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T11:51
2026-06-11T11:51
2026-06-11T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Краснодаре после ночной атаки украинских беспилотников сильно повреждены многоэтажный дом и бизнес-центр. Специальные службы сейчас устанавливают ущерб. Об этом сообщает региональный оперштаб.В ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения. В результате падения осколков загорелись две квартиры.Сейчас помещения и территории уже обследованы на предмет осколков беспилотника. На месте служба спасения Краснодара убирает опасные конструкции. Потом начнется поквартирный обход для оценки ущерба.Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Северском районе Кубани после ночной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, краснодар, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, безопасность
Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку
Новости Краснодара: после ночной атаки ВСУ сгорели две квартиры и поврежден бизнес-центр