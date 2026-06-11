https://crimea.ria.ru/20260611/novosti-krasnodara-80-chelovek-evakuirovali-pri-atake-vsu-na-mnogoetazhku-1156782690.html

Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку

Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Новости Краснодара: 80 человек эвакуировали при атаке ВСУ на многоэтажку

В Краснодаре после ночной атаки украинских беспилотников сильно повреждены многоэтажный дом и бизнес-центр. Специальные службы сейчас устанавливают ущерб. Об... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T11:51

2026-06-11T11:51

2026-06-11T11:51

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Краснодаре после ночной атаки украинских беспилотников сильно повреждены многоэтажный дом и бизнес-центр. Специальные службы сейчас устанавливают ущерб. Об этом сообщает региональный оперштаб.В ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения. В результате падения осколков загорелись две квартиры.Сейчас помещения и территории уже обследованы на предмет осколков беспилотника. На месте служба спасения Краснодара убирает опасные конструкции. Потом начнется поквартирный обход для оценки ущерба.Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Северском районе Кубани после ночной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, краснодар, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, безопасность