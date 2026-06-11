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Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников
Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников
В Севастополе при ночном налете ВСУ над городом было уничтожено более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T06:06
2026-06-11T06:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе при ночном налете ВСУ над городом было уничтожено более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В среду ночью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело. Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников

Над Севастополем сбили более 20 беспилотников ВСУ

06:06 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе при ночном налете ВСУ над городом было уничтожено более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - написал он в МАКС.
В среду ночью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело.
Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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Пожар в здании Панорамы Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Вчера, 17:37
Панорама Севастополя после атаки ВСУ – что происходит в здании музея
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПроисшествияМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
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