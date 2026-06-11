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Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников

Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Ночной удар по Севастополю: сбиты более 20 украинских беспилотников

В Севастополе при ночном налете ВСУ над городом было уничтожено более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T06:06

2026-06-11T06:06

2026-06-11T06:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе при ночном налете ВСУ над городом было уничтожено более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В среду ночью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело. Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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