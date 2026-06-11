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Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Над Крымом отработала ПВО
В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T14:58
2026-06-11T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары были отбиты в период с 7 утра до 14.00.Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости.Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, вооруженные силы россии, краснодарский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, тульская область
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом и еще семью регионами сбили 122 беспилотника ВСУ

14:58 11.06.2026 (обновлено: 15:08 11.06.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары были отбиты в период с 7 утра до 14.00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.
В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости.
Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.
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