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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Над Крымом отработала ПВО
В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T14:58
2026-06-11T14:58
2026-06-11T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары были отбиты в период с 7 утра до 14.00.Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости.Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом и еще семью регионами сбили 122 беспилотника ВСУ
14:58 11.06.2026 (обновлено: 15:08 11.06.2026)