https://crimea.ria.ru/20260611/nad-krymom-otrabotala-pvo-1156789828.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Над Крымом отработала ПВО

В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T14:58

2026-06-11T14:58

2026-06-11T15:08

пво

атаки всу

атаки всу на крым

крым

черное море

азовское море

вооруженные силы россии

краснодарский край

белгородская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг силы противовоздушной обороны отразили новую серию воздушных атак ВСУ по Крыму, Кубани, приграничью и другим регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары были отбиты в период с 7 утра до 14.00.Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости.Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, вооруженные силы россии, краснодарский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, тульская область