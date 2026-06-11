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На Южном берегу Крыма будет громко из-за учений военных
На Южном берегу Крыма будет громко из-за учений военных - РИА Новости Крым, 11.06.2026
На Южном берегу Крыма будет громко из-за учений военных
В ялтинском поселке Олива в течение дня в четверг будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T16:10
2026-06-11T16:10
2026-06-11T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Олива в течение дня в четверг будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба курорта.Жителей и гостей курортного региона просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживаниюПравила безопасности при атаке БПЛА – главные советы экспертаКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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юбк, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот
На Южном берегу Крыма будет громко из-за учений военных
В ялтинском поселке Олива в течение дня в четверг будут тренироваться военные