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На Крым обрушатся ливни с градом и шквалом - экстренное предупреждение
На Крым обрушатся ливни с градом и шквалом - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 11.06.2026
На Крым обрушатся ливни с градом и шквалом - экстренное предупреждение
Шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня во второй половине дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:09
2026-06-11T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня во второй половине дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму.При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных затей, переждать непогоду дома.Кроме того, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Призывают уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня - в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерчСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеКакой будет погода в Крыму на День России
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РИА Новости Крым
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На Крым обрушатся ливни с градом и шквалом - экстренное предупреждение
Крым 11 июня накроют сильные грозовые ливни со шквалом и градом - МЧС