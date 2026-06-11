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Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС
Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС
Ленинскому району Крыма выделили почти 5 миллионов рублей на возмещение расходов по ликвидации ЧС регионального характера после крушения танкеров в Керченском... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T11:33
2026-06-11T11:40
крым
ленинский район
режим чс
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
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новости крыма
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ленинскому району Крыма выделили почти 5 миллионов рублей на возмещение расходов по ликвидации ЧС регионального характера после крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующее постановление принял Совет министров Крыма.О расходовании средств Минэкологии Крыма должно отчитаться до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением постановления возложили на замглавы Совмина РК – министра финансов Крыма Ирину Кивико.После крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2023 года мазутом было загрязнено не менее 18 км побережья в Ленинском районе. Речь идет о береговой линии от села Яковенково до заповедника "Опук". В конце декабря в Керчи и Ленинском районе был введен режим ЧС регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущербКупальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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крым, ленинский район, режим чс, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, черное море, новости крыма, совет министров рк
Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн на компенсацию расходов после ЧС

Ленинскому району Крыма выделили почти 5 млн рублей компенсации после ЧС с танкерами

11:33 11.06.2026 (обновлено: 11:40 11.06.2026)
 
© РИА Новости КрымПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ленинскому району Крыма выделили почти 5 миллионов рублей на возмещение расходов по ликвидации ЧС регионального характера после крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующее постановление принял Совет министров Крыма.
"Выделить Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым бюджетные ассигнования резервного фонда Совета министров РК для предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Крыма бюджету муниципального образования Ленинский район на возмещение расходов, связанных с ликвидацией техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера, связанной с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря, в сумме 4 809 460 рублей", - говорится в тексте документа.
О расходовании средств Минэкологии Крыма должно отчитаться до 15 января 2027 года. Контроль за выполнением постановления возложили на замглавы Совмина РК – министра финансов Крыма Ирину Кивико.
После крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2023 года мазутом было загрязнено не менее 18 км побережья в Ленинском районе. Речь идет о береговой линии от села Яковенково до заповедника "Опук". В конце декабря в Керчи и Ленинском районе был введен режим ЧС регионального уровня.
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КрымЛенинский районРежим ЧСРазлив мазутаРазлив нефтепродуктовЧерное мореНовости КрымаСовет министров РК
 
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