https://crimea.ria.ru/20260611/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-chetverga-1156776290.html
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга
Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T08:04
2026-06-11T08:04
2026-06-11T08:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
новости крыма
логистика
керчь
тамань
новости
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, новости крыма, логистика, керчь, тамань, новости, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга
Крымский мост утром в четверг свободен для проезда