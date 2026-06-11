https://crimea.ria.ru/20260611/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-chetverga-1156776290.html

Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга

Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга

Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T08:04

2026-06-11T08:04

2026-06-11T08:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

новости крыма

логистика

керчь

тамань

новости

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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