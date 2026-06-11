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Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга
Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T08:04
2026-06-11T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, новости крыма, логистика, керчь, тамань, новости, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка к утру четверга

Крымский мост утром в четверг свободен для проезда

08:04 11.06.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в четверг работает штатно и свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 8утра.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
По автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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