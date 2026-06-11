https://crimea.ria.ru/20260611/krymskiy-most-seychas-na-vyezde-vyrosla-ochered-1156778584.html

Крымский мост сейчас: на выезде выросла очередь

Крымский мост сейчас: на выезде выросла очередь - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Крымский мост сейчас: на выезде выросла очередь

На Крымском мосту к девяти утра в четверг выросла очередь со стороны Керчи - проезда ждут 180 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T09:30

2026-06-11T09:30

2026-06-11T09:30

ситуация на дорогах крыма

крым

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очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к девяти утра в четверг выросла очередь со стороны Керчи - проезда ждут 180 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом еще час назад проезд с каждой из сторон мостоперехода был свободен.Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымБензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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