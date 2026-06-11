https://crimea.ria.ru/20260611/krymskiy-most---poslednie-dannye-po-ocheredyam-i-vremeni-ozhidaniya--1156790525.html

Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания

Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания

Крымский мост работает штатно, однако очередь со стороны Керчи растет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T15:12

2026-06-11T15:12

2026-06-11T15:12

ситуация на дорогах крыма

крым

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очереди на крымском мосту

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, однако очередь со стороны Керчи растет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь начала расти с 9 утра. По состоянию на 14 часов проезда ожидали 320 машин, часом ранее - 300. Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260610/poezda-v-krym-i-iz-kryma-kak-khodyat-i-chto-nuzhno-znat-passazhiram-1156765533.html

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крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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