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Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания
Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания
Крымский мост работает штатно, однако очередь со стороны Керчи растет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T15:12
2026-06-11T15:12
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, однако очередь со стороны Керчи растет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь начала расти с 9 утра. По состоянию на 14 часов проезда ожидали 320 машин, часом ранее - 300. Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост - последние данные по очередям и времени ожидания

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 480 авто - ожидание 2 часа

15:12 11.06.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, однако очередь со стороны Керчи растет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Очередь начала расти с 9 утра. По состоянию на 14 часов проезда ожидали 320 машин, часом ранее - 300.
Крымский мост - это стратегический объект, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите объекта.
По автодорожной части запрещен проезд всех большегрузов общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения на движение для электро - и гибридных авто.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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