https://crimea.ria.ru/20260611/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-1156775333.html

Крымчан ждут длинные выходные

Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Крымчан ждут длинные выходные

В Крыму пятница, 12 июня, объявлена нерабочим днем в честь Дня России. Дополнительный выходной был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T08:32

2026-06-11T08:32

2026-06-11T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму пятница, 12 июня, объявлена нерабочим днем в честь Дня России. Дополнительный выходной был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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