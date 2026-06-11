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Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Крымчан ждут длинные выходные
Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Крымчан ждут длинные выходные
В Крыму пятница, 12 июня, объявлена нерабочим днем в честь Дня России. Дополнительный выходной был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму пятница, 12 июня, объявлена нерабочим днем в честь Дня России. Дополнительный выходной был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Крымчан ждут длинные выходные

Крымчан ждут длинные выходные в честь Дня России

08:32 11.06.2026
 
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Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму пятница, 12 июня, объявлена нерабочим днем в честь Дня России. Дополнительный выходной был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.
Эта рабочая неделя в республике – четырехдневная – с 8 по 11 июня. Праздник приходится на пятницу, поэтому крымчане, как и все россияне, будут отдыхать три дня - с пятницы, 12 июня, до воскресенья, 14 июня, включительно.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.
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