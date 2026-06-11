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Крым вошел в топ направлений для поездок на День России - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Крым вошел в топ направлений для поездок на День России
Крым вошел в топ направлений для поездок на День России - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Крым вошел в топ направлений для поездок на День России
Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Сочи средняя стоимость суточного размещения составляет 4260 рублей, в Питере – 5954, в Москве – 5471.Ялта оказалась во второй тройке лидеров вместе с Анапой и Геленджиком. В курортной столице Крыма средний чек за номер составит 4597 рублей, в Анапе - 4613, в Геленджике – 5923.Также в рейтинг вошли Феодосия, где в среднем за ночевку просят 3642 рубля, Евпатория – 3271, Алушта - 5889 рублей и Казань – 5580.Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы экспертаДля отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
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крым, новости крыма, ялта, феодосия, евпатория, саки
Крым вошел в топ направлений для поездок на День России

Крым вошел в топ-10 направлений для поездок на День России

07:10 11.06.2026 (обновлено: 08:47 11.06.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Сочи, город, за которым которым 11% всех бронирований на этот период. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Москва – 9% и 4 % бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Сочи средняя стоимость суточного размещения составляет 4260 рублей, в Питере – 5954, в Москве – 5471.
Ялта оказалась во второй тройке лидеров вместе с Анапой и Геленджиком. В курортной столице Крыма средний чек за номер составит 4597 рублей, в Анапе - 4613, в Геленджике – 5923.
Также в рейтинг вошли Феодосия, где в среднем за ночевку просят 3642 рубля, Евпатория – 3271, Алушта - 5889 рублей и Казань – 5580.
Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом.
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КрымНовости КрымаЯлтаФеодосияЕвпаторияСаки
 
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