https://crimea.ria.ru/20260611/krym-voshel-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-na-den-rossii-1156757219.html

Крым вошел в топ направлений для поездок на День России

Крым вошел в топ направлений для поездок на День России - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Крым вошел в топ направлений для поездок на День России

Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T07:10

2026-06-11T07:10

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крым

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ялта

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Сочи средняя стоимость суточного размещения составляет 4260 рублей, в Питере – 5954, в Москве – 5471.Ялта оказалась во второй тройке лидеров вместе с Анапой и Геленджиком. В курортной столице Крыма средний чек за номер составит 4597 рублей, в Анапе - 4613, в Геленджике – 5923.Также в рейтинг вошли Феодосия, где в среднем за ночевку просят 3642 рубля, Евпатория – 3271, Алушта - 5889 рублей и Казань – 5580.Феодосия, Евпатория и Саки вошли в десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха летом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы экспертаДля отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму

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евпатория

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, феодосия, евпатория, саки