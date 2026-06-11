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Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг

Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг

В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T00:01

2026-06-11T00:01

2026-06-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +19, днем +25...+27 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260609/zavorazhivayuschee-zrelische-nad-kerchyu-proshel-smerch-1156729045.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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