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Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг
Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T00:01
2026-06-11T00:01
2026-06-11T00:01
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крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +19, днем +25...+27 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг до +29 градусов и пройдут кратковременные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +11…+13, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26…+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +15 до +19, днем +25...+27 градусов.
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