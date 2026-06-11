https://crimea.ria.ru/20260611/karin-knaysl-rasskazala-v-krymu-o-voyne-evropy-s-rossiey-i-severnom-potoke-2-1156792222.html

Карин Кнайсль рассказала в Крыму о войне Европы с Россией и "Северном потоке-2"

Карин Кнайсль рассказала в Крыму о войне Европы с Россией и "Северном потоке-2" - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Карин Кнайсль рассказала в Крыму о войне Европы с Россией и "Северном потоке-2"

Австрийский политик, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль теперь уже несколько лет живет в России. С трудом через Ливан перевезла сюда своих пони и РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T18:40

2026-06-11T18:40

2026-06-11T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Австрийский политик, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль теперь уже несколько лет живет в России. С трудом через Ливан перевезла сюда своих пони и собак-боксеров, оставив дом и лелеемый сад. Фактически из-за своих взглядов на мироустройство она стала политэмигранткой.С июня 2023 года Кнайсль постоянно живет в России. Она - руководитель центра "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России" G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues) при Санкт-Петербургском госуниверситете".В Крыму она впервые. Приехала, чтобы прочесть студентам лекцию "Война и мир во имя нефти на примере России".Россия – это Восток- Для меня, честно говоря, всегда было большой мечтой побывать в Ялте. Ялта - это представление, с которым выросло много людей моего поколения. Я видела много документальных фильмов о важнейшей Ялтинской конференции. И, если бы Ялта была в Сибири, я бы поехала в Сибирь.Ялта очень похожа на Ливан - такая же растительность, хвойные, такие же горы, весь этот средиземноморский колорит. Плюс, конечно, здесь сильно ощущается влияние французской и итальянской Ривьеры – Ниццы, Сан-Ремо, есть и этот колорит. И на мгновение ты не совсем понимаешь, где находишься: в Италии, на юге Франции, может быть, в Ливане 1960-х годов. Так что я всегда хотел посетить Ялту, и я очень благодарна всем, кто мне в этом помог.- Фрау Кнайсль, не так давно вы написали книгу "Реквием по Европе". Более ста лет тому немецкий философ Освальд Шпенглер написал свой труд "Закат Европы". Эти книги перекликаются?- Я свою книгу писала, что называется, "на матрасе", я практически выживала на улице, тогда у меня в голове впервые возникло название книги. К счастью, я смогла переехать в Ливан. Ливан спас меня. Сразу в Россию поехать я не могла, потому что я там никого не знала, у меня не было никаких контрактов в этой стране. В 2023 году мне помог один коллега из Санкт-Петербургского университета. Я все построила с нуля и пыталась продолжать писать книгу, но, к сожалению, она двигалась неспешно, потому что жизнь очень тяжела. Теперь моя книга доступна на немецком языке. Интересно, что я написала ее на немецком, но потребовалось много времени, прежде чем ее можно было опубликовать на нем.Конфликт между Востоком и Западом имеет очень давнюю историю. Я привела бы такую аналогию: 2300 лет назад существовал греческий город-государство Дельфы, противостоявший Персидской империи. Это было противостояние Персидской империи, автократической Восточной лиги и небольших рыночных экономик демократических городов Греции. Для меня это очень старая метафора. Шпенглер ее не использует, а я использую, потому что я гораздо больше из арабского мира, если можно так сказать. Я говорю по-арабски, и в какой-то степени чувствую себя гораздо больше арабкой, потому что все всегда говорили мне: "Ты не типичная австрийка". И слава Богу, что так. Я всегда видела антагонизм между арабским миром и Европой, он всегда существовал. Это своего рода столкновение Востока и Запада.И для меня Россия — это Восток. Я знаю, что многим русским это может не очень нравиться. Они говорят: "Нет, нет, мы — Европа". Да, есть очень европейский Санкт-Петербург, но в менталитете России - восток. Это менталитет людей, которые не видят все в черно-белом цвете, а ведь чем дальше на Запад, тем больше все становится черно-белым. Для меня восток - это арабский мир, это Россия, Индия. Восток видит гораздо больше цветов.Также в основе борьбы Востока и Запада – противостояние циничного мира, которым является Запад, более идеалистичному миру Востока. В российской внешней политике всегда присутствует понятие дружбы, а во внешней политике Запада есть союзы, партнеры, но нет дружбы.Возвращение к риторике Первой мировой- Мы уже говорим о политике. Австрия все еще более ли менее нейтральна, но Германия и правительство ЕС угрожают России войной, угрожают разрушить Крымский мост. Зачем, по вашему мнению, они говорят об этом?- Я была шокирована, когда услышал разговор двух немецких пилотов, который тогда был доступен в СМИ, которые говорят об ударах ракетами по Крымскому мосту. И подобное не только эти пилоты говорят, и не только министр обороны Германии Писториус так говорит. У нас много представителей, которые говорят, что Россия слишком велика. Знаете, это своего рода возвращение к заявлениям, которые мы слышали 150 лет назад, до Первой мировой войны, и сейчас это очень резкий язык. Я сама всегда была за сильные армии, преподавала в военных академиях, но тогда армии сокращали, а теперь их снова увеличивают, но не потому, что этим странам нужна сильная армия, а потому что Россия якобы представляет для них угрозу, все дело в борьбе с Россией.Вы упомянули Австрию. Но Австрия действует предвзято, а не нейтрально. И, возможно, с российской стороны произошла какая-то неправильная оценка ситуации. Я не очень оптимистична. Я в России просто гость и не мне давать советы. Но я живу здесь и, вероятно, умру здесь, и думаю, что России нужно быть гораздо более внимательной к реальности, и реагировать гораздо более реалистично.- Несколько лет тому вы как-то комментировали возможность войны в Персидском заливе, Иране и Израиле. Тогда вы упомянули, что Трамп вряд ли вступит в эту войну. Что бы вы сказали сейчас?- Многие говорят, что Трампа подтолкнул Нетаньяху. Насколько я могу судить издалека, Трамп - не поджигатель этой войны. Он обещал своим избирателям, что экономика США улучшится и в стране больше не будет нелегальной иммиграции. Это были два обещания, на которых он был избран. А он не выполняет их, потому что у него на самом деле нет времени заниматься этими двумя и другими вопросами, потому что сейчас он очень занят войной в Иране.Прямо сейчас мы наблюдаем колоссальную эскалацию конфликта. Ранее это была довольно стабильная, скажем так, контролируемая ситуация. А теперь все резко изменилось, так как Иран в воскресенье предпринял действия против Израиля из-за Ливана. Я прожила в Ливане два года, эта страна мне очень дорога. И я много раз говорила: "Кто же остановит Израиль?" Я не знаю, кто мог бы. У нас было отличное посредничество Омана. Они идеальные посредники, но чудес творить не могут.- Президент Путин упомянул запуск "Северного потока-2". Есть ли в Германии и Австрии какие-либо рациональные или здоровые силы, которые хотели бы и могли поддержать это его решение?- Знаете, меня выслали из Европы некоторое время назад. Я сейчас только читаю газеты оттуда. Думаю, что выборы в Европе мало что изменят, не стала бы делать ставку на исход выборов. На мой взгляд, это не дает никакой гарантии, потому что у всех политических партий есть проблемы с подбором нужных людей. У всех. Вы не найдете лучших умов в политических партиях. Это, по сути, люди, которые действительно умны и работают, но они создают свои собственные компании. И даже правым партиям нужно около 51%, чтобы сформировать правительство.Лекция для крымчан- О чем ваша лекция для крымских студентов?- Собираюсь рассказать о геополитической нестабильности на нефтяном рынке. У нас неопределенная, очень нестабильная ситуация, возможно, более нестабильная, чем когда-либо прежде.- Фрау Кнайсль, а что вы думаете о давлении со стороны Европы на вас? Ваш визит в Крым ухудшит ваши отношения с австрийским правительством?- Понятия не имею. Знаете ли, меня заставили покинуть свою страну шесть лет назад. Я потеряла все, и лишение гражданства — это нарушение многих конвенций. Процедуру они уже начали. Не знаю, чем это закончится. На меня оказывают огромное давление, и лучше не становится. В России есть фраза, которая мне совсем не нравится - "Все будет хорошо", потому что в моем случае я могу сказать только одно: становится все труднее и труднее.Но я наслаждаюсь определенной свободой: могу передвигаться по Санкт-Петербургу, гуляя с собакой вечером и утром, могу сидеть на вокзале. Это то, чего сейчас нельзя делать во многих городах Европы.А что там про меня будут говорить в Европе, мне уже все равно. Они всегда найдут что сказать. Они у меня уже все отняли. Правда, они все еще могут отнять у меня жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

политика, австрия, европейский союз (ес), ливан, иран, дональд трамп, сша, крым, новости крыма