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"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия
"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия - РИА Новости Крым, 11.06.2026
"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия
Следующая зима в Европе обещает быть голодной и холодной из-за растущей русофобии и разрыва отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T19:51
2026-06-11T19:51
мнения
александр дудчак
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Следующая зима в Европе обещает быть голодной и холодной из-за разрыва отношений с Россией – эксперт
Следующая зима в Европе обещает быть голодной и холодной из-за разрыва отношений с Россией – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Следующая зима в Европе обещает быть голодной и холодной из-за растущей русофобии и разрыва отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, оценивая последствия геополитической обстановки в условиях новой эскалации на Ближнем Востоке.По его словам, к ограничениям поставок энергоносителей из зоны Персидского залива приводит и ситуация на Ближнем Востоке. "Во-первых, это логистика, транспорт. Но не только заправка автомобилей, транспорта наземного, но и рыболовецкая отрасль в Европе страдает. Многие страны теряют добычу рыбы: просто не выходят суда на ловлю, что тоже бьет по экономике. Это еще и химпром, удобрения. И все это бьет по производству продовольствия – оно будет дорожать", – сказал эксперт.При этом ситуация в Европе во многом становится критической не из-за того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке – это уже катализатор, заметил он.По его мнению, если в сложившихся условиях Россия "не нажмет кнопку, по которой пойдет газ в Европу", зиму европейские страны "проведут в ограничениях на еду и тепло"."Но рассчитывать на то, что там (в Европе – ред.) проснется здравый смысл и они скажут: "Ой, что же мы натворили, давайте-ка вернемся к нормальным отношениям с Россией", не нужно. К нормальным отношениям с Россией они вернутся, когда полевая кухня будет стоять снова у Рейхстага", – считает эксперт.Только в этом случае в Европе "начнут немножко трезветь, но и то на какие-то 50-60 лет, а потом опять возьмутся за свое", считает он. А сейчас власти Евросоюза уже слишком много бросили в топку войны и ставки запредельно высоки, уверен политолог.Противостояние перешло в стадию войны на истощение, при этом ведет ее против России Запад во главе с Европой не только непосредственно на театре военных действий, но и в информационной сфере."Поэтому все-таки этот Карфаген должен быть разрушен. Слишком уж много проблем они доставляют нам и всему миру", – заключил эксперт.Накануне министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине. В мае Венгрия запретила импорт продуктов из Украины. А в Бундестаге на днях потребовали от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остались считаные дни: эксперт о причинах ужесточения атак ВСУ на КрымЗахарова назвала военным преступлением атаку на поезд в КрымуКиев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянам
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мнения, александр дудчак, политика, внешняя политика, россия, европа, европейский союз (ес)
"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия

Следующая зима в Европе будет голодной и холодной – политолог

19:51 11.06.2026
 
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Засохший колосок пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Следующая зима в Европе обещает быть голодной и холодной из-за растущей русофобии и разрыва отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, оценивая последствия геополитической обстановки в условиях новой эскалации на Ближнем Востоке.
Следующая зима в Европе обещает быть голодной и холодной из-за разрыва отношений с Россией – эксперт
19:51
По его словам, к ограничениям поставок энергоносителей из зоны Персидского залива приводит и ситуация на Ближнем Востоке.
"Во-первых, это логистика, транспорт. Но не только заправка автомобилей, транспорта наземного, но и рыболовецкая отрасль в Европе страдает. Многие страны теряют добычу рыбы: просто не выходят суда на ловлю, что тоже бьет по экономике. Это еще и химпром, удобрения. И все это бьет по производству продовольствия – оно будет дорожать", – сказал эксперт.
При этом ситуация в Европе во многом становится критической не из-за того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке – это уже катализатор, заметил он.
"У них и до этой войны на Ближнем Востоке уже были серьезные проблемы. Закрывались предприятия, которые работали веками и пережили мировые войны, холеру, чуму и все что угодно, но не пережили разрыва отношений с Россией и всю эту русофобию", – сказал политолог.
По его мнению, если в сложившихся условиях Россия "не нажмет кнопку, по которой пойдет газ в Европу", зиму европейские страны "проведут в ограничениях на еду и тепло".
"Но рассчитывать на то, что там (в Европе – ред.) проснется здравый смысл и они скажут: "Ой, что же мы натворили, давайте-ка вернемся к нормальным отношениям с Россией", не нужно. К нормальным отношениям с Россией они вернутся, когда полевая кухня будет стоять снова у Рейхстага", – считает эксперт.
Только в этом случае в Европе "начнут немножко трезветь, но и то на какие-то 50-60 лет, а потом опять возьмутся за свое", считает он. А сейчас власти Евросоюза уже слишком много бросили в топку войны и ставки запредельно высоки, уверен политолог.
"Поэтому ведут дальше Европу марионетки в виде Макронов, Стармеров и Мерцов. Им плевать на население своих стран. Они тащат их в преисподнюю, не останавливаясь в этом безумии... Надеются, что все свои издержки покроют за счет раздела российских ресурсов. Похоже, что действительно они идут ва-банк, сделав ставку исключительно на поражение России и других вариантов не видят", – сказал Дудчак.
Противостояние перешло в стадию войны на истощение, при этом ведет ее против России Запад во главе с Европой не только непосредственно на театре военных действий, но и в информационной сфере.
"Поэтому все-таки этот Карфаген должен быть разрушен. Слишком уж много проблем они доставляют нам и всему миру", – заключил эксперт.
Накануне министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине. В мае Венгрия запретила импорт продуктов из Украины. А в Бундестаге на днях потребовали от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков".
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