Какая температура моря у берегов Крыма

"На западном побережье, в Евпатории и Севастополе, вода прогрелась до + 18, в Алуште + 17, а в Ялте в море сейчас +19 градусов. Теплее всего вода в Керченском проливе, там +22, а также в Азовском море, где вода уже + 21", - рассказала Любецкая.