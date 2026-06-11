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Какая температура моря у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Какая температура моря у берегов Крыма
Какая температура моря у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Какая температура моря у берегов Крыма
Вода в Керченском проливе у крымских берегов прогрелась до + 22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T17:40
2026-06-11T17:40
крым
погода в крыму
новости крыма
татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Вода в Керченском проливе у крымских берегов прогрелась до + 22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, уже в выходные, 13 и 14 июня погода в Крыму изменится: из-за фронтального раздела над регионом разместится более сухая воздушная масса, осадки прекратятся.Ранее в четверг в республиканском главке МЧС России по Крыму сообщили, что шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня в послеобеденные часы. Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня - в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерчКакой будет погода в Крыму на День России
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крым, погода в крыму, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр
Какая температура моря у берегов Крыма

Вода в Керченском проливе прогрелась до + 22 градусов и в Азовском море до + 21

17:40 11.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Вода в Керченском проливе у крымских берегов прогрелась до + 22 градусов, а в Азовском море сейчас + 21. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На западном побережье, в Евпатории и Севастополе, вода прогрелась до + 18, в Алуште + 17, а в Ялте в море сейчас +19 градусов. Теплее всего вода в Керченском проливе, там +22, а также в Азовском море, где вода уже + 21", - рассказала Любецкая.
По ее словам, уже в выходные, 13 и 14 июня погода в Крыму изменится: из-за фронтального раздела над регионом разместится более сухая воздушная масса, осадки прекратятся.
"Уже со следующей недели осадков практически не будет. Ожидается умеренно жаркая погода, а вот жара придет в Крым где-то после 20-го июня", - подытожила специалист.
Ранее в четверг в республиканском главке МЧС России по Крыму сообщили, что шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня в послеобеденные часы. Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня - в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.
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КрымПогода в КрымуНовости КрымаТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентр
 
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