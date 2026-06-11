https://crimea.ria.ru/20260611/iz-za-kryma-i-novykh-regionov-fide-priostanovila-chlenstvo-federatsii-shakhmat-rf-1156780088.html

Из-за Крыма и новых регионов: FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ

Из-за Крыма и новых регионов: FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Из-за Крыма и новых регионов: FIDE приостановила членство Федерации шахмат РФ

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной остановке членства Федерации шахмат России (ФШР). При этом российские шахматисты смогут выступать... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T10:27

2026-06-11T10:27

2026-06-11T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной остановке членства Федерации шахмат России (ФШР). При этом российские шахматисты смогут выступать на турнирах под нейтральным статусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию FIDE.В марте Спортивный арбитражный суд постановил Федерации шахмат РФ в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения этого требования ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник, 8 июня, FIDE обратилась к российской стороне с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации в декабре 2025 года поддержала большинством голосов и полный, и частичный (под нейтральным флагом) допуск России до турниров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политикуНовый шахматный клуб появится в АлуштеШахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи

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новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, шахматы, новости, спорт