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История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Инфографика
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История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика
История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика - РИА Новости Крым, 11.06.2026
История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика
Памятник Екатерине II в Севастополе установлен в сквере на улице Ленина, которая ранее носила название Екатерининская. Монумент расположен на месте фундамента... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T14:15
2026-06-11T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Памятник Екатерине II в Севастополе установлен в сквере на улице Ленина, которая ранее носила название Екатерининская. Монумент расположен на месте фундамента разрушенного в ходе войны дома героя Первой обороны Севастополя генерал-лейтенанта Э. Тотлебена.Первым инициатором установки в городе памятника Екатерине II был Совет ветеранов Севастополя. Еще в 1996 году члены совета приняли решение обратиться в городской совет с предложением увековечить память об императрице. Идея была поддержана, создан эскиз памятника, но воплощение идеи в жизнь долго откладывалось. К реализации вернулись лишь при подготовке к празднованию 225-летия со дня основания города-героя. Заказчиком монумента стал Севастопольский фонд истории и культуры имени Г. Черкашина, он же организовал сбор средств на эти цели.Постамент выполнен в виде круглой колонны, на которой размещены надпись "Екатерина II", Указ об основании Севастополя и изображение Севастопольской бухты. Скульптура императрицы выполнена в парадном одеянии и со свитком-указом в руках.Общая высота памятника составляет 6,35 метра. Для изготовления использовались гранит и бронза. Авторами монумента выступили архитектор Георгий Григорьянц и скульптор Станислав Чиж.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.
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екатерина великая, история, севастополь, новости севастополя, эксклюзивы риа новости крым, крым, инфографика
История создания памятника Екатерине II в Севастополе – инфографика

Памятник Екатерине II в Севастополе установлен на улице, ранее называвшейся Екатерининской

14:15 11.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Памятник Екатерине II в Севастополе установлен в сквере на улице Ленина, которая ранее носила название Екатерининская. Монумент расположен на месте фундамента разрушенного в ходе войны дома героя Первой обороны Севастополя генерал-лейтенанта Э. Тотлебена.
Первым инициатором установки в городе памятника Екатерине II был Совет ветеранов Севастополя. Еще в 1996 году члены совета приняли решение обратиться в городской совет с предложением увековечить память об императрице. Идея была поддержана, создан эскиз памятника, но воплощение идеи в жизнь долго откладывалось. К реализации вернулись лишь при подготовке к празднованию 225-летия со дня основания города-героя. Заказчиком монумента стал Севастопольский фонд истории и культуры имени Г. Черкашина, он же организовал сбор средств на эти цели.
Постамент выполнен в виде круглой колонны, на которой размещены надпись "Екатерина II", Указ об основании Севастополя и изображение Севастопольской бухты. Скульптура императрицы выполнена в парадном одеянии и со свитком-указом в руках.
Общая высота памятника составляет 6,35 метра. Для изготовления использовались гранит и бронза. Авторами монумента выступили архитектор Георгий Григорьянц и скульптор Станислав Чиж.
Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.
Памятник Екатерине ВторойПамятник Екатерине Второй
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