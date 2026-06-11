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Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику
Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что в политике и игре в шахматы много схожего. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T07:54
2026-06-11T07:54
сергей карякин
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ЯЛТА 11 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что в политике и игре в шахматы много схожего.При этом Карякин отметил, что в начале его работы в Совете Федерации он столкнулся с определенными сложностями, но затем все нормализовалось. И помогли ему шахматы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах СовфедаСенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейкиВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
https://radiosputnik-crimea.ru/20250219/krymchanin-karyakin-otkroet-shakhmatnye-kluby-v-novykh-regionakh-rossii-1144324793.html
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сергей карякин, новости, крым, новости крыма, шахматы, политика
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику

Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику

07:54 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСенатор Совета Федерации Сергей Карякин на международном фестивале "Великое русское слово"
Сенатор Совета Федерации Сергей Карякин на международном фестивале Великое русское слово - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ЯЛТА 11 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что в политике и игре в шахматы много схожего.

"В политике и шахматах схожести много. И там, и там нужно мыслить стратегически, бывает иногда нужно молниеносно принимать решения, и комбинационно в том числе. Но, с другой стороны, в шахматах есть четкие рамки правил, за которые ты не можешь выйти. В политике все сложнее, и в политике не все зависит от тебя, а и от твоих оппонентов, а иногда и противников", – убежден он.

При этом Карякин отметил, что в начале его работы в Совете Федерации он столкнулся с определенными сложностями, но затем все нормализовалось. И помогли ему шахматы.
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