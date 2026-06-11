https://crimea.ria.ru/20260611/grossmeyster-i-senator-karyakin-sravnil-shakhmaty-i-politiku--1156754496.html
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику
Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что в политике и игре в шахматы много схожего. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T07:54
2026-06-11T07:54
2026-06-11T07:54
сергей карякин
новости
крым
новости крыма
шахматы
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156750386_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_2c0381b6b0c43ac69cf41fc0ca32295a.jpg
ЯЛТА 11 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что в политике и игре в шахматы много схожего.При этом Карякин отметил, что в начале его работы в Совете Федерации он столкнулся с определенными сложностями, но затем все нормализовалось. И помогли ему шахматы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упорядочить использование ИИ - Карякин рассказал об инициативах СовфедаСенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейкиВ Кремле назвали санкции против России обоюдоострым оружием
https://radiosputnik-crimea.ru/20250219/krymchanin-karyakin-otkroet-shakhmatnye-kluby-v-novykh-regionakh-rossii-1144324793.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156750386_70:0:1163:820_1920x0_80_0_0_26a90a4cc8f07d77e1cbad38abb7cb2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей карякин, новости, крым, новости крыма, шахматы, политика
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику
Гроссмейстер и сенатор Карякин сравнил шахматы и политику