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Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке
Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке
Директор строительной организации пойдет под суд за смерть рабочего при возведении гостиничного комплекса в Алупке. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T11:41
2026-06-11T11:41
2026-06-11T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Директор строительной организации пойдет под суд за смерть рабочего при возведении гостиничного комплекса в Алупке. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, при проведении работ директор предприятия допустил сотрудника к укладке арматуры на восьмом этаже здания, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в наличии должного освещения в помещении.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, погибший мужчина не был официально трудоустроен.Уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Все доказательства собраны, экспертизы проведены, расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ялтинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочегоРабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срокВ Партените на стройке погиб рабочий
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РИА Новости Крым
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крым, алупка, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, уголовный кодекс, новости крыма
Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке
В Крыму директор компании пойдет под суд за гибель рабочего на стройке гостиницы на ЮБК
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Директор строительной организации пойдет под суд за смерть рабочего при возведении гостиничного комплекса в Алупке. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, при проведении работ директор предприятия допустил сотрудника к укладке арматуры на восьмом этаже здания, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в наличии должного освещения в помещении.
"В результате неосторожных действий мужчина упал в неогороженную шахту лифта. От полученных травм он скончался на месте", – сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, погибший мужчина не был официально трудоустроен.
Уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Все доказательства собраны, экспертизы проведены, расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ялтинский городской суд.
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