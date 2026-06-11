https://crimea.ria.ru/20260611/glava-stroitelnoy-firmy-otvetit-za-gibel-rabochego-v-alupke-1156782246.html

Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке

Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке

Директор строительной организации пойдет под суд за смерть рабочего при возведении гостиничного комплекса в Алупке. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T11:41

2026-06-11T11:41

2026-06-11T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Директор строительной организации пойдет под суд за смерть рабочего при возведении гостиничного комплекса в Алупке. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, при проведении работ директор предприятия допустил сотрудника к укладке арматуры на восьмом этаже здания, не обеспечив безопасность труда и не убедившись в наличии должного освещения в помещении.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, погибший мужчина не был официально трудоустроен.Уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Все доказательства собраны, экспертизы проведены, расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ялтинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экскаваторщик задавил дорожного рабочегоРабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срокВ Партените на стройке погиб рабочий

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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