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Глава Минобороны Британии уходит в отставку из-за нехватки денег на армию
Глава Минобороны Британии уходит в отставку из-за нехватки денег на армию - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Глава Минобороны Британии уходит в отставку из-за нехватки денег на армию
Министр обороны Великобритании Джон Хили подал заявление об отставке из-за недостатка финансирования военного ведомства. Соответствующее письмо Хили опубликовал РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T14:55
2026-06-11T14:55
2026-06-11T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Великобритании Джон Хили подал заявление об отставке из-за недостатка финансирования военного ведомства. Соответствующее письмо Хили опубликовал в соцсети X.Он подчеркнул, что достаточное финансирование для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности военному ведомству не обеспечил британский Минфин.У Европы закончились деньги на спонсирование украинского конфликта, но он по-прежнему хочет продолжать боевые действия против России. Поэтому Евросоюз сокращает соцподдержку населения собственных стран, чтобы отправить деньги европейских налогоплательщиков на Украину, заявлял ранее Виктор Орбан, находясь в должности премьер-министра Венгрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессилие Королевского флота: что стоит за заявлениями британских политиковВойска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается ЛондонКогда на Украине закончатся деньги на войну
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новости, политика, россия, кир стармер, великобритания, армия и флот
Глава Минобороны Британии уходит в отставку из-за нехватки денег на армию
Глава британского Минобороны Хили уходит в отставку из-за плохого финансирования армии
14:55 11.06.2026 (обновлено: 15:26 11.06.2026)