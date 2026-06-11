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Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95 - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95

В четверг в Севастополе на восьми заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T09:56

2026-06-11T09:56

2026-06-11T09:56

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михаил развожаев

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе на восьми заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин можно будет приобрести по адресам:АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)АЗС 61 п. Верхнесадовое (АИ-92)АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)В среду вечером Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим нет новой партии QR-кодов.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Вместе с тем в ряде регионов уже появляется топливо в свободной продаже. Так, 11 июня в Феодосии топливо можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправкахВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, дефицит топлива в крыму