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Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95
Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95 - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95
В четверг в Севастополе на восьми заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:56
2026-06-11T09:56
2026-06-11T09:56
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе на восьми заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин можно будет приобрести по адресам:АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)АЗС 61 п. Верхнесадовое (АИ-92)АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)В среду вечером Развожаев сообщил, что бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим нет новой партии QR-кодов.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Вместе с тем в ряде регионов уже появляется топливо в свободной продаже. Так, 11 июня в Феодосии топливо можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправкахВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, дефицит топлива в крыму
Где в Севастополе в продаже есть бензин АИ-92 и АИ-95
В Севастополе на восьми заправках появится в продаже бензин АИ-92 и АИ-95
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе на восьми заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 8 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Бензин можно будет приобрести по адресам:
АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92)
АЗС 61 п. Верхнесадовое (АИ-92)
АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92)
АЗС 82 Камышовое шоссе, 7-В (АИ-92)
АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92)
АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)
АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62 км 92) (АИ-92, ДТ Ultra)
В среду вечером Развожаев сообщил
, что бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим нет новой партии QR-кодов.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина
. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива
есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем в ряде регионов уже появляется топливо в свободной продаже. Так, 11 июня в Феодосии топливо можно приобрести
без талонов на десяти автозаправочных станциях.
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